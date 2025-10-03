Istituito il decimo asilo nido a Taranto: apertura a Paolo VI entro la fine dell’anno

L’intervento di riqualificazione è stato possibile grazie ai fondi PNRR e al cofinanziamento comunale. l’asilo accoglierà fino ad un massimo di 25 bambini

Via libera al decimo asilo nido comunale, pubblico, a gestione diretta. È stata approvata in Giunta la delibera 184, datata 19-09-2025, con la quale si istituisce “il Servizio di Asilo Nido Comunale in Via Giulio Pastore, nel quartiere Paolo VI”. L’apertura è prevista entro la fine di quest’anno (novembre/dicembre 2025) con servizio attivo dal lunedì al sabato in linea con il Regolamento Comunale di gestione e il calendario scolastico regionale; l’asilo accoglierà fino ad un massimo di 25 bambini. L’intervento di riqualificazione è stato possibile grazie ai fondi PNRR e al cofinanziamento comunale, ed è il risultato di un percorso di confronto e collaborazione tra parte politica, Direzione Generale, Direzione Pubblica Istruzione e Direzione Lavori Pubblici. Si rafforza così la rete educativa della città di Taranto, con un servizio che rappresenta anche un investimento concreto e stabile per il benessere dei bambini e a sostegno delle famiglie. Con l’apertura nel nuovo asilo, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno politico e sociale, consegnando al quartiere Paolo VI e all’intera città, un risultato che segna un significativo passo in avanti verso un sistema educativo più equo, innovativo e capillare. “L’asilo nido di Paolo VI non è solo una nuova struttura, ma un simbolo di fiducia e di investimento nel futuro della nostra comunità – dice il sindaco di Taranto, Piero Bitetti – Rafforzare i servizi educativi significa investire nei bambini e nel loro benessere, nelle famiglie e nella crescita complessiva della città. Questo decimo asilo nido rappresenta la conferma di una linea politica chiara: dare risposte concrete e costruire una Taranto più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni di tutti”. “Con l’apertura del nuovo asilo nido a Paolo VI – aggiunge l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Lucia Simeone – ribaltiamo l’ombra che in passato si era abbattuta sui nostri servizi educativi per la prima infanzia. Questo risultato è frutto di un lavoro corale e appassionato, che rafforza la nostra rete educativa e conferma la volontà di rendere Taranto una città a misura di bambino e di famiglia”.