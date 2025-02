John Lydon e i Public Image Ltd aprono il Cinzella Festival 2025

La leggenda del punk approda alle Cave di Fantiano, a Grottaglie, per un’esclusiva del Sud Italia

Una prima, grande conferma per il Cinzella Festival 2025: i Public Image Ltd (PiL) di John Lydon saranno protagonisti il 19 luglio nella splendida cornice delle Cave di Fantiano a Grottaglie, in provincia di Taranto. L’annuncio arriva dagli organizzatori della manifestazione pugliese, giunta alla sua nona edizione sotto la direzione artistica dell’attore e regista Michele Riondino.

La band post-punk guidata dall’ex frontman dei Sex Pistols si esibirà nell’ambito del “This is not the last tour”, in quella che rappresenterà l’unica data nel Sud Italia. Un ritorno importante per una formazione che ha fatto la storia della musica alternativa, con cinque singoli e altrettanti album nella Top 20 britannica.

Nati nel 1978 dalle ceneri dei Sex Pistols, i PiL hanno saputo creare un sound unico nel suo genere, fondendo rock, dance, folk, pop e dub. Dopo una pausa negli anni ’90, la band è tornata in attività nel 2009, pubblicando tre album acclamati dalla critica: “This is PiL” (2012), “What The World Needs Now…” (2015) e il più recente “End of World” (2023).

Il Cinzella Festival, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Afo6 di Taranto, si conferma così come uno degli eventi culturali più interessanti del panorama nazionale, capace di coniugare proposte musicali internazionali di alto livello con location suggestive del territorio pugliese.

I biglietti per l’evento sono già disponibili sul circuito Xceed. Per info e aggiornamenti visitare i canali social Facebook e Instagram del Cinzella Festival.