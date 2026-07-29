Kyma Ambiente, Nacci nuovo amministratore unico 

La scelta è ricaduta sull’ Ingegnere in virtù della sua comprovata esperienza e del suo solido profilo professionale
Si è conclusa oggi l’Assemblea di Kyma Ambiente, convocata d’urgenza su impulso del Collegio dei Sindaci operante pro tempore nelle funzioni di amministrazione della società. Nel corso dell’assemblea, il Comune di Taranto, in qualità di Socio Unico, ha nominato l’ Ing. Gaetano Nacci nuovo Amministratore Unico di Kyma Ambiente.
Scrive la municipalizzata, nel comunicato stampa, che la scelta è ricaduta sull’ Ing. Nacci in virtù della sua comprovata esperienza e del suo solido profilo professionale, ritenuti elementi chiave per affrontare le complesse sfide gestionali della società.
L’Amministrazione comunale rivolge all’Ing. Nacci i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo piena fiducia nella sua capacità di guidare l’azienda in una fase strategica per il suo risanamento.