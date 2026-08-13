Kyma Mobilità per i Giochi del Mediterraneo: presentato piano straordinario dei trasporti

Il sistema integrerà le nuove navette dedicate all’evento e le linee Park&Ride già attive, potenziate per collegare i parcheggi di scambio con gli impianti sportivi e il centro cittadino

È stato presentato questa mattina a Palazzo di Città il piano straordinario di trasporto pubblico locale predisposto per garantire una mobilità urbana fluida ed efficiente in occasione dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Ad illustrarlo, il vicesindaco Mattia Giorno e la Presidente di Kyma Mobilità, Giorgia Gira. Il sistema integrerà le nuove navette dedicate all’evento e le linee Park&Ride già attive, potenziate per collegare i parcheggi di scambio con gli impianti sportivi e il centro cittadino.

Modello di interscambio ad anello circolare

Tutte le nuove linee navetta condivideranno le medesime fermate presso gli impianti sportivi. Questa configurazione circolare permetterà agli utenti sia di raggiungere i parcheggi, sia di spostarsi direttamente da un impianto all’altro utilizzando indistintamente qualsiasi navetta in transito.

I quattro hub principali di parcheggio e interscambio sono:

Park Ospedale San Cataldo

Park Cimino

Park Bernardini

Park Cruise Port SS106/Democrate

I nodi di fermata e interscambio presso le strutture sportive sono:

Park Cimino • Palamazzola • SVAM • Magna Grecia Tennis Center • Torre d’Ayala Swimming Pool • Iacovone Stadium • Salinella Mediterranean Urban Park • Palaricciardi/Giuseppe Valente Athletic Stadium • Talsano Stadium.

Tutte le fermate di accesso ai servizi navetta saranno allestite con totem informativi dedicati ai Giochi del Mediterraneo, recanti l’indicazione puntuale degli orari di partenza dai vari hub. Inoltre, tutti gli autobus impiegati saranno dotati di indicatori di linea per ciascun servizio/navetta e recheranno un cartello informativo dedicato, brandizzato con la grafica ufficiale dei Giochi del Mediterraneo.

Nuove linee navetta per gli impianti sportivi

I servizi di Park & Ride con le navette per gli impianti saranno attivi dal 21 Agosto 2026 al 03 Settembre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 23:00, tranne che in alcune occasioni speciali in cui ci sono competizioni/eventi presso gli impianti sportivi dove i servizi saranno prolungati fino al termine della competizione sportiva.

(tutti i servizi potrebbero subire deviazioni o modifiche in base alle competizioni su strada e alle ordinanze giornaliere)

1) Navetta Park San Cataldo ⇄ Impianti

Capolinea Ospedale San Cataldo – Via Pierri – Via Consiglio – Viale Unicef – Via C. Battisti (PALAMAZZOLA) – Via Rondinelli (SVAM) – Sottopasso Viale M. Grecia (MAGNA GRECIA TENNIS CENTER) – Viale Virgilio – Via Campania – Via Medaglie d’Oro (TORRE D’AYALA SWIMMING POOL) – Via Abruzzo – C.so Italia – Via L. Maggiore (inversione) – Via L. Maggiore (IACOVONE STADIUM – SALINELLA MEDITERRANEAN URBAN PARK) – C.so Italia (inversione) – Via Golfo di Taranto (PALARICCIARDI – GIUSEPPE VALENTE ATHLETIC STADIUM) – Via Montepulciano – Via Levico – Capolinea Ospedale San Cataldo.

Frequenza: Ogni 20 minuti | Orario: 08:00 – 23:00

2) Navetta Park Cimino ⇄ Impianti

Capolinea Park Cimino – Via C. Battisti (PALAMAZZOLA) – Via Rondinelli (SVAM) – Sottopasso Viale M. Grecia (MAGNA GRECIA TENNIS CENTER) – Viale Virgilio – Via Campania – Via Medaglie d’Oro (TORRE D’AYALA SWIMMING POOL) – Via Abruzzo – C.so Italia – Via L. Maggiore (inversione) – Via L. Maggiore (IACOVONE STADIUM – SALINELLA MEDITERRANEAN URBAN PARK) – C.so Italia (inversione) – Via Golfo di Taranto (PALARICCIARDI – GIUSEPPE VALENTE ATHLETIC STADIUM) – Via Montepulciano – Via Levico – Capolinea Park Cimino.

Frequenza: Ogni 20 minuti | Orario: 08:00 – 23:00

3) Navetta Park Bernardini ⇄ Impianti

Capolinea Park Bernardini – Via Scoglio del Tonno – Via Lago di Nemi – Via L. Maggiore (inversione) – Via L. Maggiore (IACOVONE STADIUM – SALINELLA MEDITERRANEAN URBAN PARK) – C.so Italia (inversione) – Via Golfo di Taranto (PALARICCIARDI – GIUSEPPE VALENTE ATHLETIC STADIUM) – Via Montepulciano – Tangenziale – Via C. Battisti (PALAMAZZOLA) – Via Rondinelli (SVAM) – Sottopasso Viale M. Grecia (MAGNA GRECIA TENNIS CENTER) – Viale Virgilio – Via Campania – Via Medaglie d’Oro (TORRE D’AYALA SWIMMING POOL) – Via Abruzzo – C.so Italia – Via L. Nemi – Via Scoglio del Tonno – Capolinea Park Bernardini.

Frequenza: Ogni 20 minuti | Orario: 08:00 – 23:00

4) Navetta Cruise Park / Democrate ⇄ Impianti

Capolinea Cruise Park – SS. 106 – Cavalcavia – Park Democrate – Cavalcavia – P.P.P. Uscita Solito – Via C. Battisti – Via C. Battisti (PALAMAZZOLA) – Via Rondinelli (SVAM) – Sottopasso Viale M. Grecia (MAGNA GRECIA TENNIS CENTER) – Viale Virgilio – Via Campania – Via Medaglie d’Oro (TORRE D’AYALA SWIMMING POOL) – Via Abruzzo – C.so Italia – Via L. Maggiore (inversione) – Via L. Maggiore (IACOVONE STADIUM – SALINELLA MEDITERRANEAN URBAN PARK) – C.so Italia (inversione) – Via Golfo di Taranto (PALARICCIARDI – GIUSEPPE VALENTE ATHLETIC STADIUM) – Via Montepulciano – Via Levico – Tangenziale – P.P.P. – Cavalcavia – Park Democrate – Cavalcavia – SS. 106 – Capolinea Cruise Park.

Frequenza: Ogni 20 minuti | Orario: 08:00 – 23:00

5) Navetta Park Bernardini ⇄ Stadio Talsano

Capolinea Park Bernardini – Via Scoglio del Tonno – Via del Rinascimento – V.le Unità d’Italia – Via Mediterraneo – Inversione rondò Viale Europa – Via Mediterraneo (Stadio Talsano) – Via Unità d’Italia – Via del Rinascimento – Via Scoglio del Tonno – Capolinea Park Bernardini.

Frequenza: Ogni 30 minuti | Orario: 08:30 – 20:30 | Attiva solo nei giorni 19, 20 e 21 agosto 2026 per le sessioni di allenamento.

Le navette dedicate potranno essere utilizzate da una qualsiasi fermata anche con l’acquisto di un biglietto a tempo ordinario da 90 minuti o biglietto giornaliero.

Linee Park & Ride Cimino e Democrate

Orari di Attività

I servizi di Park & Ride (Cimino e Democrate da/per il centro) saranno attivi dal 21 Agosto 2026 al 03 Settembre 2026 e saranno prolungati fino alle ore 01:00 (ultima partenza dal capolinea) per permettere all’utenza di partecipare a numerosi eventi collaterali presenti nel borgo/città vecchia.

Linea Park & Ride Democrate – Via Cavour Percorso: P.le Democrate – Ponte di Pietra – Lungomare V. Emanuele II (fermata Arcivescovado) – Piazza Castello (fermata) – Corso Due Mari – Via Anfiteatro – via Cavour (fermata) – Corso Umberto – Via Regina Margherita – Via Matteotti – Scesa Vasto (fermata) – via Garibaldi – Piazza Fontana – P.le Democrate. Frequenza: ogni 12 minuti. Nelle fasce orarie 14:00-17:00 e 21:00-23:00 la frequenza è di 24 minuti.

Linea Park & Ride Cimino – BAC Percorso: Cimino – via C. Battisti (effettua fermata Palamazzola) – via Rondinelli (effettua fermata SVAM) – via Magnaghi – via Cugini – via Pacoret di Saint Bon – via N. Sauro – via Di Palma (fermata Parco della Musica BAC) – via Leonida – P.za Ramellini – via C. Battisti – Cimino. Frequenza: ogni 15 minuti. Nelle fasce orarie 14:00-16:30 e 21:00-23:00 la frequenza è di 30 minuti.



Tutti i servizi potranno subire deviazioni e/o modifiche a causa delle competizioni su strada e in base alle Ordinanze che saranno redatte nelle singole giornate.

Servizi speciali per le cerimonie di apertura e chiusura

Per le cerimonie del 21 agosto 2026 e del 3 settembre 2026 presso lo Stadio “Erasmo Iacovone”, il servizio sarà fortemente potenziato in base agli orari ufficiali degli eventi cerimoniali per agevolare il deflusso degli spettatori: l’attivazione e la frequenza dei servizi saranno strutturate in stretta sinergia con gli orari ufficiali dei cerimoniali che verranno indicati.

Nello specifico, al fine di garantire il corretto e fluido deflusso degli spettatori dall’impianto sportivo, saranno implementate le seguenti misure straordinarie:

navette dai parcheggi di scambio da: – Park Ospedale San Cataldo

– Park Cimino

– Park Cruise – Park Democrate

– Park Bernardini

– Park Ospedale San Cataldo – Park Cimino – Park Cruise – Park Democrate – Park Bernardini Potenziamento Linee 1/2 e 3: attivazione di servizi aggiuntivi di linea per garantire i collegamenti capillari con il centro urbano e il quartiere Tamburi.

– Potenziamento Linea 8: corse integrative dedicate al collegamento con l’area centrale della città sulla direttrice dell’attuale linea 8.

– Potenziamento Linea per Talsano: attivazione di un collegamento specifico diretto verso la località di Talsano.

– Linea per TALSANO: da PEZZAVILLA.

L’intera programmazione integrativa rimarrà pienamente operativa sino al completo defluire dei flussi di persone dallo stadio.

Tariffe, orari e modalità d’uso dei Park&Ride

Tariffa conducente (€ 1,00/giorno): dà diritto alla sosta dell’autoveicolo negli stalli blu e ad una corsa di andata ed una di ritorno verso il centro città, utilizzabile esclusivamente sul bus navetta presente nel rispettivo sito di partenza.

dà diritto alla sosta dell’autoveicolo negli stalli blu e ad una corsa di andata ed una di ritorno verso il centro città, utilizzabile esclusivamente sul bus navetta presente nel rispettivo sito di partenza. Tariffa passeggeri (€ 0,30/giorno): dovuta da ogni passeggero presente sull’autovettura oltre al conducente, fino a un massimo di 4 passeggeri per veicolo. Dà diritto a una corsa di andata e una di ritorno verso il centro città tramite l’esclusivo utilizzo del bus navetta del sito.

Modalità di pagamento e utilizzo dei titoli di viaggio

Il pagamento delle tariffe è consentito soltanto mediante i parcometri posizionati all’interno delle aree di parcheggio.

L’utente che corrisponde la tariffa da € 1,00 deve inserire il numero di targa del proprio autoveicolo. Il parcometro rilascerà due tagliandi: uno da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dell’auto come ricevuta di sosta, e l’altro da conservare per l’accesso al bus navetta, da esibire in caso di verifiche.

I passeggeri che acquistano il tagliando sussidiario da € 0,30 dovranno custodire il proprio titolo per l’intera durata del viaggio a bordo della navetta e mostrarlo su richiesta al personale ispettivo e ai Verificatori dei titoli di viaggio.