giovedì 13 Agosto 26
CP

Kyma Mobilità per i Giochi del Mediterraneo: presentato piano straordinario dei trasporti

Primo Piano

Articoli Correlati

Confartigianato: «Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri»

CP -
L’associazione lancia l’iniziativa “Pensiamoli artigiani. Sin da ragazzi” e invita famiglie, scuole e imprese a far conoscere ai giovani mestieri, competenze e opportunità per...
Read more

Santissima Annunziata, uomo aggredisce due poliziotti

CP -
Caos nell' ospedale tarantino La scorsa notte, un uomo sdraiato davanti alla rampa di accesso delle ambulanze, impediva il transito dei mezzi di soccorso....
Read more

Ex Ilva, mamma Simona risponde a Decaro: “E’ forse un postino?”

CP -
In un video trasmesso dalla pagina fb dell' associazione"Genitori Tarantini",la mamma di Andrea, il tredicenne che aveva scritto una lettera al presidente della Regione...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand