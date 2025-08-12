Kyma Servizi: insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Questa mattina, a Palazzo di Città, è stato rinnovato il vertice di Kyma Servizi, realtà che eroga servizi tecnici specialistici e svolge interventi di manutenzione a supporto della gestione del patrimonio immobiliare comunale

Prosegue il percorso di rinnovamento della governance delle società partecipate impegnate nella gestione dei principali servizi urbani del Comune di Taranto.

Questa mattina, a Palazzo di Città, è stato rinnovato il vertice di Kyma Servizi, realtà che eroga servizi tecnici specialistici e svolge interventi di manutenzione a supporto della gestione del patrimonio immobiliare comunale.

Alla presenza del Sindaco Piero Bitetti e dell’Assessore alle Società Partecipate Gianni Cataldino, l’assemblea dei soci ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da:

• Avv. Paola Tagariello, Presidente

• Oscar Lagioia, Vicepresidente

• Giuseppe Stasolla, Consigliere

«Al nuovo CdA rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che saprà garantire alla città un servizio sempre più efficiente e di elevata qualità» — ha dichiarato il Sindaco Piero Bitetti.

«Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami. Affronto questo incarico con la volontà di mettere le mie competenze al servizio della comunità, in piena coerenza con le linee guida del socio unico, per contribuire alla crescita e al consolidamento della società» — ha dichiarato l’Avv. Paola Tagariello, Presidente di Kyma Servizi.