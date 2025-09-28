La cultura della legalità: a Faggiano l’evento con Giovanni Impastato e Valentina Pierro

Borraccino: ”Un plauso a chi con coraggio porta in alto questi valori in rappresentanza di una comunità che non dovrà più temere, ma condannare un tale vilipendio”

“Promuovere il valore della legalità e divulgare la sua importanza è uno degli obiettivi che, come Regione Puglia, portiamo avanti col Presidente Michele Emiliano.” Lo ha affermato in una nota il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto.

“Nell’ambito degli incontri volti promuovere la cultura della legalità e al contrasto alla criminalità e alle insidie della mafia, mi sento in dovere di ringraziare sentitamente l’amministrazione comunale di Faggiano, presente al gran completo, Sindaco Cardea in testa, per l’organizzazione dell’evento con Giovanni Impastato e Valentina Pierro. – Afferma – Una rassegna virtuosa sviluppatasi in quasi tre ore di dibattito tra Comune, Scuola, Chiesa, Politica e Società Civile incentrato sulla legalità.

Un plauso a chi con coraggio porta in alto questi valori in rappresentanza di una comunità che non dovrà più temere, ma condannare un tale vilipendio.” Ha concluso Borraccino.