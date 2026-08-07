La M5 di Milano si veste con i colori dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

Dalla città olimpica alla città del Mediterraneo: un ponte ideale tra i grandi eventi sportivi italiani del 2026

I colori dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 viaggiano da oggi anche a Milano. Un treno della linea M5 della metropolitana di Milano è stato interamente brandizzato con il look ufficiale della manifestazione, portando nel cuore del capoluogo lombardo immagini, colori e messaggi dei Giochi che si svolgeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L’iniziativa è il simbolo del passaggio di testimone tra due grandi eventi che rendono il 2026 un anno straordinario per lo sport italiano. Dopo aver accolto il mondo con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia si prepara infatti a vivere un’altra grande manifestazione internazionale con i Giochi del Mediterraneo di Taranto.

Due eventi diversi per storia e dimensione, ma accomunati dagli stessi valori: lo sport come linguaggio universale, il dialogo tra i popoli, l’inclusione e la capacità dei grandi eventi di lasciare un’eredità duratura ai territori. La presenza del brand dei Giochi nella metropolitana 5 di Milano, la metropolitana dello sport, utilizzata ogni giorno da migliaia di sportivi e visitatori internazionali, contribuisce a rafforzare la visibilità nazionale della manifestazione e ad accompagnare idealmente il viaggio dell’Italia da un grande appuntamento sportivo all’altro. I XX Giochi del Mediterraneo vedranno la partecipazione di quasi 4.000 atleti provenienti da 26 Paesi, impegnati in 33 discipline sportive, confermando Taranto come capitale dello sport mediterraneo per due settimane di competizioni, cultura e dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo.