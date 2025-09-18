venerdì 19 Settembre 25
CP

La nave Drea accolta nel porto di Taranto per motivi di sicurezza

Primo Piano

Articoli Correlati

Spaccio di cocaina in un circolo privato: arrestato 57enne

CP -
L'uomo, gestore di un circolo privato sito al quartiere Tamburi, sin dalle prime ore del mattino avrebbe incontrato tanti presunti clienti che dopo una...
Read more

Massafra, controlli dei Carabinieri: scattano denunce e sequestri

CP -
Sono state identificate numerose persone e controllati altrettanti veicoli. Tre autovetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria Nel corso...
Read more

La cozza di Taranto nel mondo con i gusci a calamita

CP -
di Rosa Surico Nel centro storico di Taranto il laboratorio artistico di Vincenzo La rappresentazione di Athena, la dea greca della saggezza e delle arti invocata...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand