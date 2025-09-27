sabato 27 Settembre 25
La nave Seasalvia ha attraccato a Taranto

A Grottaglie un corteo di solidarietà al popolo palestinese

CP -
I manifestanti hanno raggiunto lo stabilimento Leonardo. Chiedono lo stop alla guerra e alla fornitura di armi verso lo stato di Israele È in corso...
Asili nido, il Tribunale condanna il Comune di Taranto

CP -
Dal 2018 ad oggi lavoro non pagato per gli educatori degli asili nido comunali L’art. 87 del contratto nazionale sulle funzioni locali parla chiaro: il...
Manduria, elicottero dei carabinieri individua incendio di rifiuti: un uomo denunciato

CP -
I Carabinieri della Stazione di Lizzano hanno sorpreso un uomo intento a incendiare rifiuti derivanti dalla propria attività commerciale. Il soggetto è stato denunciato...
