La Provincia di Taranto entra nella rete europea #DiversityInTransport

La Provincia di Taranto è stata ufficialmente selezionata dalla Commissione Europea come Ambasciatore della rete #DiversityInTransport, iniziativa internazionale che promuove diversità, equità e inclusione (DEI) nel settore dei trasporti.

Si tratta di un riconoscimento di grande valore istituzionale che proietta l’Ente in un network europeo multidisciplinare composto da autorità locali, università, centri di ricerca e attori pubblici e privati, impegnati a costruire una mobilità realmente accessibile e rappresentativa di tutte le persone.

“La nostra adesione – dichiara il Presidente della Provincia Gianfranco Palmisano – è un passo significativo verso un sistema di trasporti più giusto e inclusivo, in grado di rispondere ai bisogni di tutti i cittadini, senza barriere né discriminazioni. Allo stesso tempo, ci consente di consolidare il nostro ruolo in ambito europeo e di rafforzare le politiche locali con nuove competenze, scambi e buone pratiche”.

Nel corso del 2025 la Provincia parteciperà attivamente alle attività promosse dalla Commissione Europea, tra cui workshop tematici, sessioni formative e condivisione di esperienze tra enti e territori. Con questa adesione, l’intero territorio provinciale entra a far parte di una rete che lavora per trasformare i trasporti europei in un modello di inclusione, equità e partecipazione.