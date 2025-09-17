La Uil Taranto avvia una raccolta fondi a sostegno del popolo di Gaza

Iniziativa di solidarietà promossa dalla UIL di Taranto a favore del popolo di Gaza, con un focus particolare sui bambini, vittime innocenti del conflitto in corso

UIL di Taranto, con il coordinamento di Gennaro Oliva, esprime la sua solidarietà e vicinanza al popolo di Gaza, in particolare ai bambini che stanno subendo la parte più tragica e devastante di questa guerra. In un momento così delicato, dove la sofferenza umana è alle stelle, la UIL di Taranto ha deciso di lanciare una raccolta fondi per sostenere le vittime, in particolare attraverso l’intervento di Emergency, che da anni opera nelle zone più colpite dai conflitti.

“Abbiamo scelto di intraprendere questa iniziativa per rispondere in modo concreto al bisogno di solidarietà che giunge da Gaza. La guerra in corso sta colpendo in maniera indiscriminata i civili, con un impatto devastante sui più piccoli, che sono le vere vittime innocenti di questo conflitto. La UIL di Taranto, insieme a tutte le categorie collegate alla confederazione, si fa portavoce di una speranza di pace e di un impegno concreto a favore dei più deboli”, ha dichiarato Oliva.

La raccolta fondi è già iniziata e ha visto una risposta generosa da parte della UIL e delle categorie sindacali collegate. La somma che verrà devoluta a Emergency martedì 23 settembre 2025 sarà quella raccolta fino a quel momento, un contributo che rappresenta la solidarietà di tutta la comunità sindacale della UIL di Taranto. La cerimonia di consegna dell’assegno simbolico avverrà alle ore 18:00, presso la sede della UILM di Taranto, in piazza Bettolo, al 4° piano. Sarà presente anche Flavio Luperto, coordinatore di Emergency Puglia-Basilicata, che riceverà il contributo da parte della UIL di Taranto.

Dettagli per la raccolta fondi:

IBAN: IT73H0760101600000013822267 intestato a Emergency Iniziative

Causale: nome evento + mail donatore + cod. Fisc./p.Iva donatore + per Gaza + rif. Gruppo Emergency Grottaglie-Carosino

La raccolta fondi non si concluderà il 23 settembre: cittadini, lavoratori e aziende del territorio potranno continuare a effettuare donazioni a questo stesso IBAN in qualsiasi momento, per sostenere i medici di Emergency nelle loro missioni umanitarie a Gaza.

“Il nostro impegno non si ferma alla raccolta fondi, ma è anche un forte appello alla pace, al rispetto dei diritti umani e alla fine immediata delle violenze. Non possiamo restare indifferenti di fronte a ciò che sta accadendo. In questo momento, Gaza ha bisogno di più che mai della nostra solidarietà”, ha aggiunto Oliva.

La UIL di Taranto rinnova, quindi, il suo impegno a favore dei diritti umani e delle popolazioni più vulnerabili, sottolineando che la solidarietà tra i lavoratori, le lavoratrici e tutte le persone di buona volontà è la forza che ci permette di sperare in un mondo migliore. Con la speranza che le armi tacciano e che la pace possa finalmente prevalere, la UIL continuerà a essere in prima linea nella difesa dei diritti di tutti, senza distinzioni di etnia, religione o provenienza.