 Laterza, dopo una multa aggredisce i vigili

Un 54enne del posto è stato arrestato

Nella mattinata del 13 aprile 2026, a Laterza, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 54 anni, presunto responsabile dei reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.



L’episodio si è verificato nel corso di un normale servizio di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia Locale, impegnati in attività di vigilanza sulla circolazione stradale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dopo essere stato destinatario di una contravvenzione al Codice della Strada, avrebbe reagito in maniera improvvisa e violenta, scagliandosi contro gli operatori con calci e pugni.



La situazione, rapidamente degenerata, ha reso necessario – fanno sapere – l’immediato intervento dei Carabinieri. I militari dell’Arma sono riusciti a bloccare l’uomo e a riportare la calma, evitando conseguenze ulteriori.

Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, dove rimane a disposizione della magistratura.

Si ricorda che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

