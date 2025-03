Laterza, otto ore senza acqua per lavori di potenziamento della rete

Il 1° aprile 2025 interruzione idrica in dieci vie del centro abitato. Acquedotto Pugliese raccomanda di razionalizzare i consumi

Acquedotto Pugliese ha programmato importanti lavori di miglioramento della rete idrica nel comune di Laterza. Gli interventi, che prevedono l’installazione di nuove opere acquedottistiche, richiederanno la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città.

L’interruzione è prevista per martedì 1° aprile 2025, dalle ore 8:00 alle 16:00, e interesserà dieci strade del centro abitato: via Mater Domini, via S. Caterina, via Petrarca, via Zara, via Monte Cucola, via Paolo Tria, via Corte Moscati, via Dalmazia, via XX Settembre e via Ovile.

I disagi saranno limitati agli edifici sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. L’azienda invita comunque i residenti delle zone interessate a limitare i consumi non essenziali durante le ore di sospensione del servizio.

Per rimanere aggiornati sullo stato dei lavori, i cittadini possono consultare il sito web di AQP (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”), seguire l’account X @AcquedottoP o contattare il numero verde 800.735.735. È inoltre possibile iscriversi gratuitamente al servizio di newsletter “myaqpaggiorna” per ricevere in tempo reale informazioni sulle interruzioni del servizio direttamente via email.