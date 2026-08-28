Laterza, soccorritore 118 aggredito durante una visita

La richiesta di aiuto è giunta alla Centrale Operativa 118 di Taranto poco prima delle 15

Aggressione ai danni di un infermiere del 118 durante un intervento di soccorso. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in un’abitazione di Laterza, dove il personale sanitario era intervenuto per prestare assistenza a un uomo di 50 anni, segnalato per una possibile crisi epilettica. La richiesta di aiuto è giunta alla Centrale Operativa 118 di Taranto poco prima delle 15. In risposta alla segnalazione, è stata inviata l’ambulanza infermierizzata di Laterza, arrivata in breve tempo all’indirizzo indicato.

Una volta all’interno dell’abitazione, però, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Il 50enne, in evidente stato di agitazione, avrebbe improvvisamente rivolto la propria aggressività contro uno degli infermieri impegnati nelle operazioni di soccorso, colpendolo al volto. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento dei Carabinieri, allertati sul posto per permettere ai sanitari di proseguire e concludere le operazioni di assistenza.

Terminato l’intervento, l’infermiere è stato accompagnato all’ospedale di Castellaneta, dove gli sono state riscontrate lesioni al volto, un ematoma al labbro e la frattura di un dente.

Anche il 50enne è stato successivamente trasferito in ospedale, al Santissima Annunziata di Taranto, con un’auto dei Carabinieri che ha seguito il mezzo durante il trasferimento. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per l’aggressione nei confronti dell’infermiere del 118.