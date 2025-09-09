martedì 9 Settembre 25
Lavoratore licenziato in Vestas, la protesta non si ferma

Ex Ilva, nuove emissioni di polveri rosse

Luciano Manna denuncia un nuovo episodio di emissioni all’interno dello stabilimento e chiede l’intervento immediato della Procura di Taranto “Un nuovo episodio di emissione di...
Ex Ilva, Ministero del Lavoro rinvia confronto sulla Cigs

L’incontro, previsto per domani, è stato rinviato al 30 settembre E' arrivata la comunicazione dal ministero del Lavoro per il rinvio dell'esame congiunto della cigs...
Continue violazioni alle misure di Polizia: arrestato 61enne nel Tarantino

L’uomo lo scorso aprile era già stato arrestato perché ritenuto presunto responsabile di oltraggio e violenza a Pubblico Ufficiale La Polizia di Stato ha arrestato...
