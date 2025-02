Lavoro nero a Taranto: la Uil lancia la campagna “No ai lavoratori fantasma”

Oltre 200mila lavoratori in nero in Puglia, con un’economia sommersa da 4,5 miliardi di euro. Il capoluogo jonico, epicentro della precarietà

Il lavoro sommerso continua a essere una piaga nel tessuto economico-sociale di Taranto e della Puglia. A lanciare l’allarme è la Uil che, nell’ambito della campagna nazionale “No ai lavoratori fantasma”, ha scelto il capoluogo ionico come unica tappa pugliese dell’iniziativa. I numeri presentati oggi durante la conferenza stampa nella sede Uil di Taranto sono allarmanti: in Puglia oltre 200mila lavoratori operano in nero, generando un’economia sommersa di 4,5 miliardi di euro. Il tasso di irregolarità raggiunge il 14,4%, mentre la disoccupazione si attesta al 12,1%, ben al di sopra della media nazionale dell’8,2%.

“Abbiamo scelto Taranto perché è la provincia che soffre di più in Puglia, dove la precarizzazione del lavoro è diventata la norma – ha dichiarato Gianni Ricci, segretario generale Uil Puglia – L’80% delle nuove attivazioni contrattuali sono di lavoro precario e a termine, e un quinto di esse non supera il mese di durata”.

La situazione appare particolarmente critica nel capoluogo ionico, dove il tasso di occupazione si ferma al 43,2%, il più basso della regione. A preoccupare è anche il dato sull’inattività, che ha raggiunto il 33,7%, sintomo di un diffuso scoraggiamento nella ricerca del lavoro. Il fenomeno si inserisce in un quadro nazionale altrettanto preoccupante: nel 2024, meno di un sesto delle assunzioni sono state a tempo indeterminato, mentre nei primi nove mesi dell’anno le assunzioni nel settore privato hanno registrato un calo dell’1,7% rispetto al 2023.

Per dare visibilità a questa emergenza sociale, la Uil allestirà il 20 e 21 febbraio alla Rotonda Marinai d’Italia un punto di ascolto e informazione all’interno di un tir di 13 metri. “Non si tratta solo di una questione economica – ha sottolineato Stefano Frontini, segretario organizzativo Uil Puglia – I lavoratori irregolari sono i più esposti ai rischi sul luogo di lavoro, senza alcuna tutela o protezione”.

L’iniziativa si propone come momento di confronto tra esperti, lavoratori, pensionati e studenti per discutere di precariato e diritti, cercando soluzioni concrete per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. Dopo Taranto, la campagna proseguirà il suo viaggio attraverso l’Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su un problema che continua a minare la dignità di milioni di lavoratori.