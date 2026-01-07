giovedì 8 Gennaio 26
Le persone non servono

Paolo Conte: “Good luck my baby!”

di Rosa Surico Buon compleanno al "raccontatore di favole" polistrumentista e pittore, che ieri, 6 gennaio, ha compiuto 89 anni Un ragazzo di quasi 90 anni,...
Puglia, allerta gialla: temporali e nevicate

Mal tempo su tutto il territorio regionale per precipitazioni e possibili criticità idrogeologiche Peggiorano le condizioni meteorologiche su gran parte del Sud Italia. Il Dipartimento...
Puglia, picchi di influenza e lunghe attese nei Pronto soccorso

A Taranto si attende oltre due ore, nonostante il codice rosso Super afflusso nei pronto soccorso pugliesi legati al picco di influenza. Dai dati aggiornati...
