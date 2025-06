La legalità vista dai giovani: premiate 48 scuole pugliesi

Assegnati i riconoscimenti del concorso “Mi impegno per la legalità – Edizione Giovani”. La presidente del Consiglio regionale Capone: “Semi importanti per una società migliore”

La Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia ha selezionato i vincitori del concorso “Mi impegno per la legalità – Edizione Giovani 2024/2025”. L’iniziativa, alla sua prima edizione dedicata agli istituti secondari di primo grado, ha visto l’assegnazione di 48 premi del valore di 500 euro ciascuno, distribuiti proporzionalmente tra le province pugliesi in base alla popolazione scolastica.

“La legalità non è un concetto astratto, ma si concretizza nelle azioni quotidiane”, ha dichiarato Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, sottolineando l’importanza di coinvolgere i giovani come protagonisti del cambiamento sociale. Il presidente della Commissione antimafia Luigi Caroli ha evidenziato come il concorso rappresenti uno strumento ideale per sensibilizzare le nuove generazioni, rimarcando che “la legalità è un valore imprescindibile per garantire la coesione sociale”.

L’elenco dei vincitori

Le opere vincitrici, selezionate da una commissione di esperti, hanno affrontato temi cruciali come la lotta alla mafia, la corruzione, il contrasto al racket e all’usura, la gestione dei beni confiscati e il fenomeno delle baby gang. Ecco l’elenco completo dei vincitori:

Nella Città Metropolitana di Bari, sono stati premiati nove lavori, tra cui “Versi per Michele” dell’I.C. “G.Marconi-G.Oliva” di Locorotondo e il podcast “Io vedo, io sento, io parlo” dell’I.C. “San G. Bosco” di Capurso. Altri riconoscimenti sono andati alla “Leggenda dei guardiani della serenità” dell’I.C. San Giovanni Bosco di Molfetta e alla canzone rap “Insieme per la Legalità” della Scuola “L. Santarella” di Corato.

Per la provincia Bat, si sono distinti l’I.C. “A. Rosmini – D. Alighieri” di Andria con “Renata…fonte di impegno” e “Io mi chiamo Renata”, mentre l’I.C. “De Amicis – Giovanni XXIII” di San Ferdinando di Puglia ha vinto con “La bellezza della legalità” e “Fuori dal silenzio”.

A Brindisi, tra i premiati figurano l’I.C. Pessina Vitale Barnaba di Ostuni con “Dentro o fuori?” e “Voci contro la mafia”, mentre l’I.C. “Centro – Brindisi – Tuturano” ha conquistato il premio con “E se invece…”.

La provincia di Foggia ha visto primeggiare l’I.C. Ungaretti di Manfredonia con “Terze Voci – Voci contro la mafia” e l’I.C “Dante Alighieri” di Foggia con sei diversi lavori sulla legalità. Nel Leccese, particolare menzione per l’I.C. Taurisano Polo 1 con “Rispetto e amore” e per l’I.C. di Porto Cesareo con “Farò di me…un porto di legalità”.

Infine, nella provincia di Taranto, l’I.C. “A. Manzoni – San Giovanni Bosco” di Mottola ha conquistato ben sette riconoscimenti con opere come “Stèm’ddò!” e “La mafia uccide, il silenzio pure”.

La selezione dei vincitori è stata curata da una commissione presieduta da Vito Lagona e composta da esperti del settore educativo e istituzionale, che ha valutato l’originalità e l’efficacia comunicativa dei progetti presentati, premiando la capacità delle scuole di tradurre il tema della legalità in forme espressive innovative e coinvolgenti.