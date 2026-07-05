Legambiente, ecco i Comuni Ricicloni pugliesi 2026

L’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come l’impegno dei Comuni contribuisca a rafforzare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti e promuovere un modello di economia circolare

Quattro Comuni pugliesi – Andria, Barletta, Lecce e Sammichele di Bari – hanno superato il 65% di raccolta differenziata, secondo il dossier “Comuni Ricicloni 2026” di Legambiente. Sammichele di Bari è inoltre l’unico Comune pugliese a ottenere il riconoscimento di “Rifiuti Free” nella categoria tra 5.000 e 15.000 abitanti, grazie a una produzione di secco residuo inferiore a 75 kg per abitante all’anno.

Riconoscimenti anche per Polignano a Mare, premiato dal Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio per gli ottimi risultati nella raccolta di plastica e metalli, e per Sogliano Cavour, insignito dal Consorzio Biorepack per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta. L’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come l’impegno dei Comuni contribuisca a rafforzare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti e promuovere un modello di economia circolare.