Leonardo: i sindacati sospendono lo sciopero del 24 marzo

L’azienda ha attivato, per la prima volta sul territorio tarantino, la procedura di raffreddamento ai sensi dell’art. 11 del vigente Contratto Integrativo Aziendale

A seguito dello sciopero proclamato da Fiom e Uilm per la giornata di lunedì 24 marzo, su mandato unanime di tutti i Lavoratori riuniti in assemblea, l’azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali di aver avviato la procedura di raffreddamento ai sensi dell’art. 11 del vigente Contratto Integrativo Aziendale.

“Tale decisione aziendale, ingaggiata per la prima volta sul territorio di Taranto, – si legge nella nota – rappresenta un segnale forte e tangibile di quanto l’unione delle Lavoratrici e dei Lavoratori al pari del sostegno totale alle azioni messe in campo da Fiom e Uilm, possa essere determinante rispetto alle scelte unilaterali intraprese negli ultimi mesi dalla direzione aziendale della Leonardo Elettronica. Pertanto, così come previsto dal CIA, lo sciopero è da ritenersi al momento sospeso al fine di espletare il primo livello della procedura di raffreddamento.

A tal proposito, laddove l’azienda non dovesse individuare soluzioni congiunte alle problematiche sollevate dai sindacati, riportate per ultimo nel verbale di assemblea, si potranno attivare dei successivi livelli di articolazione della procedura di raffreddamento.”

Fiom e Uilm, continueranno ad affrontare la discussione nel merito e con il massimo senso di responsabilità, nell’interesse esclusivo della salvaguardia del futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e della prospettiva concreta di sviluppo futuro della Divisione Elettronica nel territorio ionico.

Al termine degli incontri torneremo in assemblea, ed in assenza di risposte valuteremo assieme alle lavoratrici e ai lavoratori, come fatto finora, il percorso di eventuali azioni ed iniziative da mettere in campo, a partire dallo sciopero al momento sospeso per l’attivazione da parte di Leonardo delle procedure raffreddamento.