Ligonzo (Cisl Fp) ai candidati sindaco: “serve un dialogo costante con le rappresentanze sindacali”

La Cisl Fp sollecita un confronto sui temi cruciali per la città: servizi pubblici, dignità dei lavoratori, sicurezza e modernizzazione della macchina amministrativa

Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della CISL FP del Comune di Taranto, ha inviato una lettera ai candidati sindaco per sottoporre alla loro attenzione le sfide cruciali che la città dovrà affrontare dal punto di vista amministrativo.

“Governare Taranto richiede visione, responsabilità e un forte impegno verso i bisogni reali dei cittadini e dei lavoratori pubblici. – afferma Ligonzo – Siamo consapevoli che chi si appresta a candidarsi potrebbe non conoscere a fondo il ruolo e il rapporto che deve intercorrere tra le organizzazioni sindacali e la pubblica amministrazione. Per questo vogliamo sottolineare che il sindacato non è un ostacolo, ma un interlocutore essenziale per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa e la tutela dei lavoratori”.

“I dipendenti comunali rappresentano il motore dei servizi ai cittadini, ma siamo davvero pochi. – prosegue il segretario della CISL FP – È necessario investire nella loro formazione, garantire condizioni di lavoro dignitose e superare il precariato. Serve un’azione trasparente e piani di assunzione che ridiano slancio alla macchina amministrativa comunale. La mancata copertura dei posti vacanti, come per gli istruttori amministrativi, incide negativamente sulla qualità dei servizi pubblici e sul carico di lavoro del personale in servizio.”

La CISL FP ribadisce inoltre la necessità di mantenere tutti i servizi pubblici, come gli asili nido. “È fondamentale garantire la professionalità dei lavoratori pubblici, il loro riconoscimento e la loro dignità, assicurando che vengano valorizzati e trattati con il rispetto che meritano, anche attraverso condizioni di lavoro adeguate e opportunità di crescita professionale. Taranto ha bisogno di un welfare che risponda ai bisogni reali della popolazione -prosegue il sindacalista – con particolare attenzione alle fasce più deboli. Il Comune deve investire su servizi sociali efficienti, sul supporto agli anziani e alle famiglie in difficoltà, oltre che su progetti di inclusione per le persone con disabilità”.

La Cisl Fp chiede inoltre un rafforzamento del corpo di polizia locale, sia in termini di organico che di strumenti a disposizione per garantire una città sicura per tutti.

Allo stesso modo, la Cisl FP è convinta che potenziando le sedi decentrate dei servizi demografici, si potrà avvicinare i servizi essenziali ai cittadini, migliorando l’accessibilità e l’efficienza dell’amministrazione comunale.

“La pubblica amministrazione tarantina deve essere più accessibile e moderna. Digitalizzazione, snellimento burocratico e una maggiore efficienza nei servizi comunali sono elementi essenziali per una città che vuole attrarre investimenti e migliorare la qualità della vita dei cittadini”, afferma.

“Il futuro sindaco deve comprendere l’importanza di un dialogo costante con le rappresentanze dei lavoratori. La concertazione con le parti sociali deve essere un principio cardine della futura amministrazione, per garantire scelte condivise e politiche realmente efficaci. Un’amministrazione che ignora il ruolo del sindacato rischia di prendere decisioni sbagliate, con ricadute negative sulla qualità dei servizi e sulle condizioni dei lavoratori pubblici”, conclude Ligonzo.

La CISL FP invita i candidati a considerare questi temi con la massima attenzione offrendo la disponibilità per ulteriori approfondimenti nel corso di questa campagna elettorale.