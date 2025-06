Ligonzo (Cisl Fp): “Assunzioni e scelte coraggiose per il futuro del personale del Comune di Taranto”

Il sindacato chiede il potenziamento degli organici attraverso l’utilizzo immediato delle graduatorie concorsuali e l’avvio delle progressioni verticali entro fine anno

La Cisl Fp del Comune di Taranto, con l’obiettivo di instaurare un rapporto di piena e concreta collaborazione istituzionale, ha richiamato l’attenzione del sindaco Bitetti, tramite una nota sindacale, sulla necessità ormai non più rinviabile di investire con decisione nel rafforzamento del personale in servizio e nell’assunzione di nuove risorse.

In attesa della composizione della nuova Giunta comunale, Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della Cisl Fp al Comune di Taranto, ribadisce l’importanza di aggiornare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), trasformandolo in un vero strumento strategico per la gestione delle risorse umane: mappatura delle competenze esistenti, programmazione di nuovi ingressi, rafforzamento della formazione continua e promozione di modalità di lavoro agile. Un piano che non può limitarsi a adempiere a meri obblighi normativi, ma deve diventare il motore di un reale rilancio dell’Ente.

Particolare attenzione viene rivolta alla piena valorizzazione delle graduatorie concorsuali vigenti, sia della Provincia sia del Comune di Taranto.

“Tali graduatorie rappresentano infatti – fa sapere Ligonzo – un patrimonio di professionalità qualificate e immediatamente disponibili, fondamentali per rispondere ai fabbisogni di personale e garantire l’efficienza e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.”

Nel dettaglio, la Cisl Fp sottolinea l’urgenza di potenziare i settori tecnici – Direzione Urbanistica, Sviluppo Economico, Direzione Ambiente e Lavori Pubblici – e di colmare le carenze di personale amministrativo e contabile presenti in tutte le Direzioni dell’Ente.

La Segreteria Cisl Fp rinnova, inoltre, la richiesta di avviare, entro il termine del 31 dicembre, le progressioni verticali in deroga, così come previsto dalla normativa vigente.

“Sfruttare le graduatorie già esistenti – dichiara Fabio Ligonzo, rappresentante CISL FP – significa rispettare le procedure pubbliche concluse, garantire economicità gestionale e offrire una risposta concreta ai tanti candidati che, con fiducia, attendono un’opportunità lavorativa. È una scelta di buon senso e di responsabilità amministrativa, che auspichiamo venga colta con la necessaria attenzione”.

La Cisl Fp si rende infine disponibile a ogni confronto utile, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli finanziari dell’Ente, per costruire insieme un percorso di rafforzamento organizzativo e di miglioramento dei servizi pubblici.