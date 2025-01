Ligonzo (Cisl Fp): “Una rappresentanza qualificata come valore aggiunto per la pubblica amministrazione”

Il segretario aziendale evidenzia l’importanza del sindacato per migliorare l’efficienza e l’inclusività negli enti locali. “Fondamentale la tutela dei lavoratori e il miglioramento dei servizi”

In un momento di crescenti sfide per la pubblica amministrazione, emerge con forza il ruolo della rappresentanza sindacale negli enti locali. A sottolinearlo è Fabio Ligonzo, segretario aziendale della Cisl Fp del Comune di Taranto, che in una recente dichiarazione ha delineato la visione del sindacato per un’amministrazione pubblica più efficiente e inclusiva.

“Gli enti locali sono il punto di contatto diretto tra cittadini e istituzioni”, spiega Ligonzo, evidenziando come una rappresentanza sindacale preparata e competente sia fondamentale non solo per la tutela dei lavoratori, ma anche per il miglioramento complessivo dei servizi pubblici. Tra le priorità evidenziate dal segretario, spicca l’importanza del riconoscimento economico e professionale dei dipendenti pubblici. “Solo attraverso un confronto aperto e trasparente con le istituzioni possiamo ottenere gli investimenti necessari per migliorare le condizioni lavorative”, afferma Ligonzo, sottolineando come un clima di fiducia e collaborazione sia essenziale per garantire servizi di qualità ai cittadini.

Particolare attenzione viene posta alla lotta contro la precarietà lavorativa. La CISL FP si è infatti distinta negli anni per il suo impegno nella stabilizzazione dei lavoratori, considerata strategica per assicurare continuità ed efficacia nell’erogazione dei servizi pubblici.

“Il nostro ruolo va oltre la mera rappresentanza sindacale – precisa Ligonzo – Siamo un interlocutore privilegiato delle istituzioni, capace di portare le istanze dei lavoratori ai tavoli decisionali e di contribuire a soluzioni concrete per i problemi della comunità”. La Cisl Fp sottolinea infine come l’assenza di una forte presenza sindacale negli enti locali rappresenterebbe una perdita significativa per l’intero sistema. “Investire in una rappresentanza sindacale autorevole è una scelta strategica per il futuro della pubblica amministrazione”, conclude.