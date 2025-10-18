Linea Verde approda a Taranto: un viaggio tra mare, storia e futuro sostenibile

di Emanuela Perrone

Tra mare e innovazione, Linea Verde Italia racconta la rinascita sostenibile di Taranto: dai delfini del Golfo al primo parco eolico del Mediterraneo, un viaggio nel cuore di una città che unisce storia, natura e futuro “green”

Taranto, la “città dei due mari”, sarà la protagonista della nuova puntata di Linea Verde Italia, che andrà in onda oggi, sabato 18 ottobre alle 12:15 su Rai 1, con la conduzione di Monica Caradonna e Tinto. Un racconto che intreccia passato e presente, tradizione e innovazione, per restituire l’immagine di un territorio che guarda con determinazione al futuro, abbracciando la sfida della sostenibilità ambientale e dell’economia “green”.

A bordo di un catamarano che solca le acque del Golfo di Taranto, i due conduttori incontreranno i grandi cetacei che popolano il mare ionico, ambasciatori di un ecosistema da proteggere e risorsa preziosa per la biodiversità del Mediterraneo.

La narrazione si sposterà poi verso il cuore storico della città, dove il Castello Aragonese e il celebre Ponte Girevole raccontano l’identità di Taranto, sospesa tra la sua antica anima marinara e un’eredità industriale e ingegneristica risalente agli anni Cinquanta del secolo scorso.

Non poteva mancare uno sguardo al futuro: Linea Verde ha raccontato l’esperienza del Beleolico, il primo parco eolico marino del Mediterraneo, simbolo di una nuova visione energetica che unisce tecnologia e rispetto per l’ambiente.

Nell’arcipelago delle Cheradi, a poca distanza dalla costa, visiteranno il primo rifugio per delfini in Europa, il San Paolo Dolphin Refuge: un ponte tra ricerca scientifica e sensibilità ecologica.

Nel cuore della Città Vecchia, la telecamera di Linea Verde mostreranno poi la Cattedrale di San Cataldo, luogo di fede e cultura, oggi al centro di un progetto che intreccia accessibilità, arte e innovazione tecnologica.

Il viaggio tra le storie tarantine darà voce anche alle persone: come le “remine”, le donne che tengono viva la tradizione millenaria della voga, incarnando forza, memoria e spirito comunitario.

Dalla costa al cuore della terra, la puntata farà tappa anche nella gravina di Laterza, canyon naturale dove uomo e natura convivono da millenni, e poi sulle spiagge di Castellaneta Marina, dove le tartarughe Caretta caretta tornano ogni anno a deporre le uova, simbolo di un equilibrio possibile tra turismo e tutela dell’ambiente.

Infine, nel Rione dei Santi Medici di Massafra, il viaggio ci chiuderà tra i racconti popolari dei “Masciari”, antichi guaritori custodi di riti e leggende, oggi riscoperti nelle manifestazioni culturali locali. Qui, come da tradizione, Monica e Tinto condivideranno anche una ricetta del territorio, realizzata con prodotti a chilometro zero, per celebrare il gusto autentico della Puglia.