venerdì 21 Agosto 26
CP

Liste d’attesa, Decaro: “Problema complesso. Ora fase 2 più strutturata”

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, auto sul marciapiede: paura in piazza Garibaldi

CP -
Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe iniziato con un tamponamento in corso Umberto. L’utilitaria avrebbe poi proseguito la corsa fino a piazza Garibaldi, dove...
Read more

Giochi del Mediterraneo, Ferrarese: “Per Taranto e la Puglia 15 giorni intensi”

CP -
Il commissario straordinario: “Noi vogliamo che il territorio sia apprezzato e intendiamo realizzare dei Giochi di altissimo livello” Dopo la fase dedicata agli impianti, l'organizzazione...
Read more

Taranto, Meloni: ” A settembre nuovo tavolo per l’ex Ilva”

CP -
Ad annunciarlo la Premier in una lettera di risposta al Prefetto Ernesto Liguori, che l'aveva invitata ad un incontro con le associazioni del territorio,...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand