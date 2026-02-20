Manduria, dopo un litigio col vicino gli danneggia l’auto con una motosega

Dopo i litigi ripetuti, monta l’esasperazione: 53enne manduriano denunciato per minacce personali e danneggiamento

I poliziotti di Manduria sono intervenuti, in uno stabile del centro cittadino, dopo la segnalazione di un uomo che lamentava il danneggiamento della sua autovettura parcheggiata sotto casa da parte di una persona armata di motosega. Secondo le prime dichiarazioni, il danneggiato sarebbe stato leso in seguito all’ennesimo litigio, avvenuto con la vicina di casa. Dopodichè il padre della donna sarebbe sceso in strada, rendendosi responsabile del gesto. Peraltro, il danneggiato avrebbe riferito ai poliziotti di essere stato minacciato di “perdere la testa”.

Gli agenti, dopo aver constatato i danni dell’auto, hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza dello stabile, rilevando indizi utili ad individuare nel presunto responsabile un 53enne già conosciuto alle Forze dell’Ordine. Pertanto è stato deferito in stato di libertà e la Polizia lo ha denunciato perché ritenuto presunto responsabile di minacce personali e danneggiamento.