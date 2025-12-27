Manduria, scoperte due case a luci rosse

52enne denunciata dalla Polizia di Stato perchè presunta responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione

Scoperte, dalla Polizia, due case a luci rosse a Manduria. L’operazione è avvenuta in una zona periferica, in due distinte abitazioni già poste sotto precedente attenzione. I poliziotti hanno identificato alcune donne sudamericane, con regolare permesso, che sono giunte nel comune messapico per prostituirsi. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che la proprietà di entrambi gli appartamenti era la stessa persona, una 52enne originaria del brindisino, che oltre ad offrire l’alloggio, avrebbe assistito le donne sin dal loro arrivo in terra jonica.

Inoltre, la proprietaria era ben consapevole dello svolgimento dell’attività di prostituzione da parte delle donne straniere, traendone un vantaggio economico. Motivo per cui è stata denunciata in stato di libertà perché ritenuta presunta responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione.