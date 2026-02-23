Manduria, tentano un furto in una profumeria

Due cittadini extracomunitari denunciati dalla Polizia

Il personale del Commissariato di Manduria ha raccolto la denuncia di una negoziante, vittima di un furto di profumi da parte di due uomini. I poliziotti, tramite le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, hanno così raccolto indizi utili a ritenere che potesse trattarsi di due cittadini georgiani identificati qualche giorno prima. Quest’ultimi erano stati identificati, mentre si aggiravano con far sospetto, nei pressi di un esercizio commerciale. I presunti ladri sono stati notati nei paraggi di un’altra profumeria della zona. Immediato è stato l’intervento dei poliziotti che sono riusciti a fermarli nonostante il tentativo di allontanarsi dalla zona.