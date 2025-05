Manduriambiente: sopralluogo della delegazione della Commissione Ambiente

Nei prossimi giorno la Commissione si riunirà per approfondire gli aspetti problematici della questione con l’ascolto di tutte le autorità preposte al procedimento di autorizzazione

Questa mattina, martedì 6 maggio, una delegazione della Commissione Ambiente del Consiglio Regionale ha effettuato un sopralluogo presso la discarica Manduriambiente per testimoniare, innanzitutto, la vicinanza e il supporto alla cittadinanza che soffre un’annosa emergenza ambientale.

Il sito è stato diverse volte oggetto di attenzione da parte della Commissione, e l’odierno sopralluogo ha fatto seguito all’invito rivolto, proprio durante una seduta, al Presidente Mazzarano dal primo cittadino Gregorio Pecoraro.

“Tra l’ultima audizione sul tema e la visita di oggi, è intanto intervenuto l’atto dirigenziale (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) con cui è stato autorizzato il sopralzo della discarica. Ora va approfondito l’aspetto relativo alle emissioni odorigene e alle molestie olfattive. – Si legge nella nota – Sarebbe inoltre opportuno che il Piano Regionale dei Rifiuti non concedesse l’autorizzazione ad aprire discariche in territori nei quali si registra un’alta percentuale di raccolta differenziata, come nel caso specifico di Manduria che si aggira attorno al 70%.

Ciò per non incorrere nel paradosso, e per immaginare una sorta di premialità per i Comuni virtuosi che così alimentano meccanismi di economia circolare. Presto la Commissione Ambiente tornerà a riunirsi per approfondire gli aspetti problematici della questione con l’ascolto di tutte le autorità preposte al procedimento di autorizzazione.”

Erano presenti al sopralluogo il presidente Michele Mazzarano, i Commissari Massimiliano Di Cuia, Marco Galante, Renato Perrini e Antonio Scalera, il Sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro, il Presidente del Consiglio comunale Gregorio Di Noi, e l’Assessore comunale all’Ambiente Katia Fusco.