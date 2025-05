Mantovano: “Momento drammatico per l’ex Ilva di Taranto”

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio: “Abbiamo sempre cercato di garantire il futuro dell’acciaio, di garantire lavoro e sicurezza”

“Inutile sottolineare quanto sia particolarmente drammatico il momento in cui cade questo incontro, certamente uno dei più drammatici se non il più drammatico in assoluto da quando abbiamo iniziato a vederci”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano aprendo il tavolo sull’ex Ilva con i sindacati.

“Non ricordo momenti facili, percorso sempre stato particolarmente complicato” e “i nostri parametri fin dall’inizio in questa valutazione sono stati quelli concordati, cioè garantire il futuro dell’acciaio, garantire il più possibile l’occupazione, garantire il mantenimento dell’indotto e prima di tutto questo la sicurezza delle condizioni di lavoro”. (Ansa)