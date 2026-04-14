Martina Franca, il 16° Stormo resta in città  

Il Sindaco Palmisano ringrazia il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale SA Conserva

Visita istituzionale di particolare importanza questa mattina a Palazzo Ducale. Il Sindaco Gianfranco Palmisano ha incontrato a Palazzo Ducale il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.

L’incontro, che si è svolto in un clima cordiale, ha sottolineato il legame profondo fra la comunità di Martina e l’Aeronautica Militare presente sul territorio sin dagli anni Sessanta del secolo scorso come presidio di sicurezza nel periodo della guerra fredda, oggi luogo di formazione e di addestramento dei Fucilieri dell’Aria.

Il Sindaco, a nome della Città, ha espresso sinceri sentimenti di gratitudine e apprezzamento nei confronti del Capo di Stato Maggiore per la scelta di assicurare continuità sul territorio di Martina al 16° Stormo “Protezione delle Forze” -elemento integrante del tessuto sociale cittadino e presidio strategico per il Sud Italia- scongiurando, quindi, il rischio di trasferimento. “Una scelta rassicurante per la Città e per le istituzioni -ha sottolineato il Sindaco- e un segnale di attenzione verso Martina che conserva la sua importanza nella mappa della difesa nazionale”. Infine, Palmisano ha ringraziato il Generale SA Conserva per il lavoro impegnativo per la difesa del nostro Paese che donne e uomini dell’Arma Azzurra, con tutte le Forze Armate, svolgono ogni giorno, soprattutto in un periodo di tensioni internazionali come quello attuale.

E’ la prima volta che un Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica si reca in visita ufficiale al Comune di Martina. L’unico precedente illustre risale a più di vent’anni fa, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al Generale di Squadra Aerea Sandro Ferracuti che in passato aveva ricoperto il ruolo di Comandante del Terzo ROC.