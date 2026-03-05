Martina Franca: nasce Zeus il primo puledro murgese del 2026

La nascita è avvenuta presso il Centro di Selezione Equestre dei Carabinieri “Galeone-Gorgofreddo” di Martina Franca, punto di riferimento nazionale per la tutela e la valorizzazione di una delle razze equine più affascinanti e identitarie d’Italia

È venuto alla luce tra le dolci colline della Murgia il primo puledro murgese del 2026: si chiama “Zeus” ed è già il simbolo di una tradizione secolare che guarda con fiducia al futuro. La nascita è avvenuta presso il Centro di Selezione Equestre dei Carabinieri “Galeone-Gorgofreddo” di Martina Franca, punto di riferimento nazionale per la tutela e la valorizzazione di una delle razze equine più affascinanti e identitarie d’Italia.

Con il suo elegante mantello scuro e lo sguardo curioso dei primi giorni di vita, Zeus rappresenta molto più di una semplice nascita: è il frutto del lavoro paziente e competente dei Carabinieri del Reparto Biodiversità di Martina Franca, impegnati da anni nella selezione genetica e nella salvaguardia del cavallo murgese.

Originaria dell’altopiano delle Murge, questa straordinaria razza italiana è conosciuta e apprezzata per la sua forza, la grande resistenza e il carattere equilibrato. Qualità che nel tempo hanno reso il cavallo murgese un prezioso alleato nei servizi a cavallo dell’Arma dei Carabinieri, nei reparti ippomontati e nelle attività di rappresentanza istituzionale. Eleganza e affidabilità si fondono infatti in un animale capace di affrontare con disciplina e sicurezza anche i contesti operativi più complessi.

Negli ultimi anni, inoltre, la qualità e l’affidabilità del cavallo murgese allevato nella struttura pugliese hanno varcato anche i confini nazionali: dal 2025 il Centro fornisce infatti cavalli alla Polizia Federale tedesca.

La nascita di Zeus testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel preservare il patrimonio zootecnico e la biodiversità italiana. Un piccolo grande evento che racconta una storia fatta di natura, passione e servizio al Paese.