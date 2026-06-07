Massafra, al Parco Madre Teresa di Calcutta si celebra la festa della famiglia

di Angelo Nasuto

Voluta fortemente dall’amministrazione comunale, la manifestazione ha visto la partecipazione dei cittadini di ogni età per trascorre del tempo insieme tra giochi e divertimento

Una festa riuscitissima che ha avuto la fortuna di trovare una bella giornata piacevole, neanche troppo afosa, in un giugno che già si palesa dal caldo estivo. Ieri si è celebrata presso il Parco Madre Teresa di Calcutta a Massafra la Festa della Famiglia, occasione fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal sindaco Giancarla Zaccaro. Sin dalla mattina, nella location immersa nella natura la giornata si è dipanata con centinaia di presenze, tra ragazzi, adulti e bambini impegnati a trascorrere del tempo gioiosamente insieme, dedicato anche al gioco. Di grande aiuto sono state le associazioni sportive e i gruppi scout della città Massafra 1 e Massafra 2, che hanno saputo intrattenere i partecipanti, soprattutto i bambini, davvero tanti, i quali potevano intraprendere anche attività di lettura, a cura del personale della Biblioteca comunale.

L’iniziativa di ieri è stata annunciata dai tre verbi che sono emblematici per far vivere il vero valore della famiglia: educare, ascoltare, diventare. Verbi sottolineati dal primo cittadino, che ci ha tenuto a spiegare in maniera approfonditail perché di questi termini: “educare non è solo attraverso il rispetto della regole, ma anche accompagnando chi ha bisogno dell’educazione come stella polare a cui affidarsi. Ascoltare, perché tramite l’ascolto tiriamo fuori le nostre emozioni e i nostri bisogni, crescendo insieme e diventando prima figli, poi genitori e tutti insieme comunità sana”. L’intento dell’amministrazione è quello di non lasciare sole le famiglie, che devono trovare nella compagine governativa un punto di accoglienza e ascolto, sentendosi accompagnate. Probabilmente la famiglia come valore è entrata in crisi “e queste iniziative – ribatte la Zaccaro – fan sì che non bisogna demordere, ma insistere con la cultura della famiglia, avvicinando anche le nuove generazioni. La famiglia è dove noi abbiamo le nostre radici, un punto di riferimento, in cui incontrarsi e su cui contare nei momenti di difficoltà, facendo affidamento alle persone che la compongono”. La sindaca ha ringraziato tutte le associazioni, che hanno contribuito alla riuscita della giornata, e ha concluso dicendo che il successo più grande è stato quello di aver distolto tanti ragazzi e bambini dello schermo di un dispositivo, telefono o Tv che sia.

Nel pomeriggio poi la giornata ha vissuto il convegno sulla famiglia, che ha visto la partecipazione di molti cittadini e lavoratori del settore sociale. Hanno relazionato per l’occasione il dott. Lonardo Trione, psicologo, consulente familiare e genitoriale, la dott.ssa Anna Saccomanni, pedagogista e consulente familiare e la dott.ssa Maria Antonietta Maraglino, coordinatrice servizio ADE, psicologa e psicoterapeuta. Il convegno è stato condotto e moderato dal dirigente comunale della terza ripartizione dell’ente, il dott. Emanuele Università.