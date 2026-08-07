Massafra, arriva il “Verde Mare Music Fest”

di Angelo Nasuto

Il nuovo e attesissimo evento è targato Comitato Marina di Ferrara Verde Mare e patrocinato dal Comune di Massafra

Le periferie arrivano alla ribalta con l’estate massafrese. Tra queste c’è la zona marina di Verde Mare, che mira a infondere un’atmosfera di note d’estate nell’omonima località balneare. Per questo, domani sabato 8 agosto, dalle ore 20:30, debutterà il “Verde Mare Music Fest”. Una serata sotto le stelle dove la musica incontra la magia dell’artigianato.

Il nuovo e attesissimo evento è targato Comitato Marina di Ferrara Verde Mare e patrocinato dal Comune di Massafra. Il cuore della festa batterà a ritmo di rock con il concerto dei Vasconnessi. La celebre cover band salirà sul palco per far cantare e ballare tutto il pubblico, regalando un viaggio emozionante tra i più grandi successi storici di Vasco Rossi. Ad arricchire l’atmosfera ci penseranno i colorati mercatini, che fin dall’orario di apertura accoglieranno i visitatori con creazioni artigianali: “Questo festival – ha affermato il Presidente del Comitato, Carmine Silvestri – nasce dal desiderio del nostro comitato di creare un momento unico di condivisione e bellezza del nostro territorio. Vogliamo offrire a residenti e turisti una notte speciale, unendo la carica travolgente del rock all’atmosfera accogliente dei nostri mercatini”. L’ingresso all’evento nell’area balneare di Verde Mare è completamente gratuito.