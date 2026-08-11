Massafra, Chiatona sotto le stelle in sicurezza

di Angelo Nasuto

Per tutta la notte è stato infatti operativo sulla marina il Quad Medico nell’ambito del progetto “Mare Cardioprotetto”, dotato di Defibrillatore Semiautomatico Esterno, materiale di primo soccorso e utilizzato da operatori formati BLSD

Notte di San Lorenzo all’insegna della sicurezza e del rispetto dell’ambiente. Appena trascorsa la fatidica occasione agostana di San Lorenzo a Chiatona, l’amministrazione comunale di Massafra, per uno degli appuntamenti estivi più importanti e partecipati come punto di ritrovo per numerosi giovani del territorio, ha effettuato in serata un sopralluogo per verificare l’organizzazione dei servizi e delle iniziative previste. È stato attivato un presidio di primo soccorso per tutta la notte ed al termine il Comitato Pro Chiatona ha dato vita ad un’iniziativa di completa pulizia della spiaggia. Erano presenti l’assessore alle marine Antonio Cerbino e gli assessori Bommino (Sicurezza), Cacciapaglia (Servizi Sociali) e Tagliente (Cultura).



Particolare attenzione è rivolta al tema della sicurezza sanitaria. Per tutta la notte è stato infatti operativo sulla marina il Quad Medico nell’ambito del progetto “Mare Cardioprotetto”, dotato di Defibrillatore Semiautomatico Esterno, materiale di primo soccorso e utilizzato da operatori formati BLSD. Il presidio, pensato proprio per raggiungere rapidamente anche i tratti di spiaggia difficilmente accessibili ai normali mezzi di soccorso, sarà attivo continuativamente dalle ore 18 del 10 agosto alle ore 8 dell’11 agosto, così come previsto dal progetto in occasione dell’elevata presenza di cittadini e turisti sul litorale.



Alla tutela della sicurezza, per l’incolumità della gente che ha affollato il litorale nella notte del 10 agosto, si è affiancata inoltre un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa dal Comitato Pro Chiatona. Durante la serata è stato installato un gazebo, presso il quale sono state distribuite gratuitamente delle buste ai ragazzi e ai frequentatori della spiaggia, con l’invito a raccogliere i propri rifiuti prima di andare via.

L’obiettivo è lanciare soprattutto ai più giovani un messaggio semplice: vivere pienamente la notte di San Lorenzo, divertirsi e stare insieme, senza dimenticare il rispetto per il luogo che li ospita.

“San Lorenzo è una delle serate più belle e partecipate dell’estate a Chiatona – hanno sottolineato gli amministratori presenti al sopralluogo – e vogliamo che possa essere vissuta con serenità. La presenza del Quad Medico per tutta la notte rappresenta un’importante garanzia aggiuntiva sul fronte della sicurezza. Allo stesso tempo, ringraziamo il Comitato Pro Chiatona per un’iniziativa così importante che responsabilizza i ragazzi, senza rinunciare al clima di festa: lasciare la spiaggia pulita dopo averla vissuta è un piccolo gesto di rispetto verso il nostro mare e verso tutta la comunità”. L’amministrazione quindi ha rivolto un invito a tutti coloro che trascorreranno la notte di San Lorenzo sulla marina, affinché si divertano responsabilmente, rispettando la spiaggia e contribuendo insieme a mantenere Chiatona pulita e sicura.

