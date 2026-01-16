Massafra, due arresti della Polizia per spaccio

La coppia svolgeva l’attività in un fabbricato nel centro storico

La Polizia ha arrestato un uomo ed una donna, rispettivamente di 61 e 57 anni, presunti responsabili del reato di spaccio.

I Falchi hanno raccolto indizi utili sulla presenza dell’ attività illegale, gestita da una coppia, in un appartamento al piano terra di un fabbricato nel centro storico. Dopo vari appostamenti, i poliziotti hanno notato l’intensificars di un discreto traffico di giovani che, attraverso le grate di un cancelletto, acquistava la quotidiana dose di sostanza stupefacente. Approfittando di ciò, i Falchi sono intervenuti in veste di clienti, bloccando prontamente la donna che aveva in mano ancora una dose di droga. Dopo l’irruzione nello stabile, il compagno è stato colto di sorpresa e arrestato mentre recuperava il resto del materiale.