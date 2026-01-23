Massafra, gli studenti del Liceo De Ruggieri incontrano lo stilista Miglionico

Di Angelo Nasuto

Lo stilista di riconosciuta fama ha ripercorso il proprio cammino umano e professionale, dimostrando come passione, sacrificio, perseveranza e attenzione al dettaglio siano elementi fondamentali per costruire una carriera solida

Il Liceo Artistico “De Ruggieri” di Massafra, indirizzo Design Industriale, si conferma spazio di eccellenza e sperimentazione didattica, avendo ospitato ieri lo stilista Michele Miglionico, una figura di primo piano del panorama dell’alta moda italiana e internazionale. L’iniziativa scolastica si inserisce all’interno del progetto di formazione scuola-lavoro “Fuori Scala”, ideato e coordinato dalle docenti Daniela Carmen Coscia e Loredana Mignogna.

Ad aprire l’incontro, svoltosi presso la sede succursale dell’istituto è stata la prof.ssa Annamaria Scarcia, che ha introdotto l’ospite portando i saluti della Dirigente Scolastica, la Preside Elisabetta Scalera, e intervenendo anche in rappresentanza dell’amministrazione comunale, in qualità di assessore, ha sottolineato la costante attenzione del sindaco e dell’intera compagine governativa verso il mondo dell’istruzione e verso la creatività e la progettualità espresse dal Liceo Artistico, come presidio culturale e formativo.

Stilista di riconosciuta fama, Michele Miglionico ha ripercorso con gli studenti il proprio cammino umano e professionale, dimostrando come passione, sacrificio, perseveranza e attenzione al dettaglio siano elementi fondamentali per costruire una carriera solida. Figlio di un sarto lucano ed ex studente del liceo artistico, Miglionico ha condiviso una storia di determinazione e resilienza: dagli anni della formazione non lineare alla lunga gavetta nelle botteghe sartoriali di provincia, fino all’affermazione sulle principali scene internazionali della moda. Un passaggio centrale del suo percorso è rappresentato dall’esperienza maturata nella maison Valentino, dove Miglionico ha lavorato come costumista, entrando in uno degli atelier più esclusivi dell’alta moda italiana e confrontandosi con gli standard sartoriali più elevati.

Fulcro dell’esperienza è stato il workshop laboratoriale successivo alla masterclass: un momento di elevato valore formativo durante il quale lo stilista ha analizzato e revisionato singolarmente i progetti e i bozzetti degli studenti di Design Industriale, coinvolgendo anche le classi del primo biennio. Il confronto diretto e puntuale ha permesso ai ragazzi di comprendere il corretto approccio alla progettazione moda, mettendo in luce punti di forza e criticità, rafforzando la consapevolezza progettuale e affinando il linguaggio espressivo. La revisione ha inoltre consentito di individuare alcuni talenti emergenti, per i quali Miglionico ha manifestato la possibilità di un futuro percorso di mentoring, confermando la scuola come luogo privilegiato in cui il vero Made in Italy può nascere, crescere e strutturarsi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di orientamento promosso dal Liceo Artistico “De Ruggieri”, che con in primis la Preside, ha fortemente voluto e sostenuto l’indirizzo di Design Industriale, unico nell’intera provincia tarantina. Un progetto educativo che integra teoria e pratica laboratoriale, arricchito da esperienze di stage e collaborazioni con realtà produttive del territorio.