Massafra, il Rione degli Imperiali trionfa al Palio della Mezzaluna

di Angelo Nasuto

La cittadina jonica ha vissuto, ieri sera, una delle manifestazioni più importanti della comunità, che si tiene ogni anno a fine settembre

Gli Imperiali hanno trionfato al Palio della Mezzaluna a Massafra. La cittadina jonica ha vissuto, ieri sera, una delle manifestazioni più importanti della comunità, che si tiene ogni anno a fine settembre. Il Rione degli Imperiali ha avuto la meglio sugli altri cinque, in gara, aggiudicandosi il drappo dipinto dall’artista Erika Liverano. La vittoria è arrivata dopo gli ultimi metri, con Claudio Ladiana, durante la corsa con il sorpasso decisivo sul Rione Santi Medici, che fino a un minuto prima era in testa. Il resto del gruppo, vincente, era composto da Marisa Russo, Roberto Notarstefano e Beniamino Lobefaro.

E così si è conclusa l’edizione 2026 del Palio della Mezzaluna, una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare un momento importante per l’identità del territorio e per il senso di comunità. Le vie del borgo di Massafra tornano a riempirsi di cittadini, famiglie e visitatori, offrendo l’occasione di ritrovarsi, condividere una serata e vivere insieme uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale. In una società sempre più dominata dalla tecnologia e dalla velocità, occasioni come questa assumono un valore ancora maggiore. Il rischio, infatti, è quello di vivere sempre più isolati, riducendo gli spazi di confronto, collaborazione e condivisione. Il Palio, invece, porta le persone nelle piazze e nelle strade, restituendo centralità allo stare insieme e alla partecipazione.

A rendere ancora più coinvolgente la manifestazione è naturalmente la competizione, con i cittadini protagonisti in prima persona. L’attesa per il confronto, l’emozione della gara, la tensione e il desiderio di affermarsi si mescolano all’entusiasmo dei rioni, trasformando ogni momento in un’esperienza collettiva. Una competizione che non è soltanto sportiva, ma diventa anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza. E proprio la rievocazione storica rappresenta uno degli elementi centrali del Palio. Conoscere e celebrare la propria storia significa, infatti, comprendere meglio le proprie radici, riconoscersi in una comunità e guardare al futuro con una maggiore consapevolezza di ciò che si è stati e di ciò che si vuole diventare. È anche attraverso queste occasioni che una comunità può consolidare la propria identità e rafforzare i legami tra le persone.

Alla celebrazione dell’evento non è mancata la presenza dell’Amministrazione comunale, con in testa la sindaca Giancarla Zaccaro, intervenuta con il tradizionale discorso previsto dal cerimoniale. Presenti anche gli assessori, che nel corso della serata hanno fatto la loro comparsa, partecipando all’atmosfera di festa e, in alcuni casi, sostenendo i rioni impegnati nella competizione. Una serata, dunque, che ha visto Massafra tornare protagonista attraverso la sua storia, le sue tradizioni e soprattutto la partecipazione dei suoi cittadini. Perché il Palio della Mezzaluna, al di là del risultato della gara, continua a essere soprattutto un momento in cui una comunità si ritrova, si riconosce e celebra insieme il proprio legame con il territorio.