Massafra, irregolarità abitative nel centro storico

di Angelo Nasuto

Assessore Bommino:“Il nostro obiettivo prioritario è garantire il rispetto delle normative vigenti, contrastare il fenomeno degli affitti in nero e degli alloggi degradati, e tutelare le regole fondamentali della convivenza civile e del decoro della nostra città”

A Massafra la Polizia Locale intensifica i controlli sulla questione sovraffollamento abitativo nel centro storico; e prosegue l’azione di contrasto alle irregolarità ed al degrado in maniera ininterrotta e capillare sul territorio comunale. Tutto ciò ha un’indicazione politica in primis a tutela della sicurezza della città, della legalità e del decoro urbano, elemento non certo secondario proprio di stampo politico.



Ieri gli agenti, guidati dal comandante Mirko Tagliente, hanno condotto una serie di ispezioni mirate presso diverse abitazioni ubicate nel centro storico, attualmente occupate da cittadini extracomunitari. A conferma dell’indirizzo politico di tale attività, a queste operazioni di controllo ha preso parte direttamente l’Assessore con delega alla Polizia Locale, Michele Bommino. Ed anche in questa circostanza, nel corso delle verifiche sono emerse gravi irregolarità, concentrate nel tipo di locazione, accompagnata dalle precarie condizioni igienico-sanitarie. Nella fattispecie in un immobile del centro storico è stata accertata la presenza di un’abitazione concessa in locazione in totale assenza di regolare contratto di affitto. Inoltre dai rilievi effettuati, lo stesso immobile è risultato versare in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie e non adeguate alle normative vigenti in materia di abitabilità e sicurezza.



Altri controlli sono stati effettuati riguardo inottemperanze a recenti ordinanze sindacali: gli agenti hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’ottemperanza a un’ordinanza sindacale notificata circa un mese fa, nei confronti di un’altra abitazione. L’ispezione ha riscontrato il mancato rispetto del provvedimento della sindaca e di conseguenza si sta procedendo con la denuncia all’Autorità Giudiziaria sia del proprietario dell’immobile che degli occupanti. Inoltre ulteriori accertamenti e verifiche amministrative su altri immobili della zona sono in corso in questi giorni da parte del Comando di Polizia Locale. Insomma dall’amministrazione confermata la tolleranza zero.



“Il nostro obiettivo prioritario – ha affermato l’assessore Bommino in un suo post su Facebook – è garantire il rispetto delle normative vigenti, contrastare il fenomeno degli affitti in nero e degli alloggi degradati, e tutelare le regole fondamentali della convivenza civile e del decoro della nostra città. Non ci saranno tolleranze verso le situazioni di illegalità, che mettono a rischio sia la dignità delle persone che la sicurezza dell’intera comunità”. E allora dopo molti anni di libertà e mancanza quasi totale di controllo degli organi competenti, in città la musica è cambiata; ma ci vorrà molto tempo per eliminare il problema e far desistere i protagonisti di questi fenomeni diffusi di illegalità.

