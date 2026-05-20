Massafra, “Le grotte Parlanti”

di Angelo Nasuto

Il Comune di Massafra, in collaborazione con il Liceo massafrese e la Biblioteca Comunale, promuove l’evento che nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi del territorio locale, attraverso un percorso turistico e culturale ideato e realizzato dagli studenti. Qui si incontrano e dialogano in un’esperienza immersiva ed emozionale poesia, arte, musica e natura

Gli studenti del “De Ruggieri” protagonisti in un piacevole incontro tra poesia, musica e creatività, immersi nello splendido scenario naturale della Gravina San Marco.

Venerdì prossimo alle 18.30 a Massafra si terrà una serata come un percorso culturale tra natura ed emozioni che si dipanerà nell’ambito delle iniziative del Maggio dei Libri 2026. Il Comune di Massafra, in collaborazione con il Liceo massafrese e la Biblioteca Comunale, promuove l’evento dal titolo “Le Grotte Parlanti”, che nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi del territorio locale, attraverso un percorso turistico e culturale ideato e realizzato dagli studenti. Qui si incontrano e dialogano in un’esperienza immersiva ed emozionale poesia, arte, musica e natura.



A muoversi su palcoscenico saranno i ragazzi liceali delle classi 2D, 3E e 3F dell’istituto scolastico, che accompagneranno il pubblico attraverso letture poetiche, riflessioni, attività creative e presentazione dei lavori realizzati durante il percorso progettuale. La serata vedrà il saluto istituzionale della sindaca Giancarla Zaccaro, che darà avvio all’iniziativa. Successivamente ci sarà la presentazione dell’idea progettuale con le sue finalità più profonde, allo scopo di fornire una chiara identità culturale alla comunità massafrese, in una società sempre più lontana dalla cultura con la C maiuscola. Poi ci saranno gli interventi concreti delle letture degli studenti in programma, insieme alle attività di caviardage aperte ai partecipanti ed all’esposizione degli elaborati realizzati dagli alunni. Non mancherà certamente l’accompagnamento musicale, che sarà a cura degli artisti locali Antonio Bernalda e Rosanna Delgiudice.

Da ricordare un particolare che rende l’iniziatica tecnologica: i visitatori potranno accedere ai contenuti creati dagli studenti attraverso un QR-code installato lungo il percorso delle Grotte Parlanti, permettendo così di vivere l’esperienza anche in forma interattiva e permanente. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra scuola, territorio e comunità, valorizzando il protagonismo giovanile e il potere della cultura come strumento di partecipazione, creatività e crescita condivisa.



Questo bel reading immersi nella natura è uno degli eventi, come prima ricordato, dell’iniziativa complessiva del Maggio dei Libri, che torna ogni anno come appuntamento importante per gli amanti della lettura. In questo ambito occorre menzionare anche le imperdibili ospitate di due personaggi televisivi, i quali presenteranno due volumi di propria scrittura entrambi presso il teatro comunale di Massafra: parliamo del conduttore e attore Beppe Convertini e del comico Cristiano Militello. Il primo esporrà domani 21 maggio i concetti del suo libro “Il paese delle tradizioni”, alla scoperta degli usi e costumi da preservare per un futuro più roseo per i vari territori. Il secondo domenica 24 farà un viaggio divertente nel mondo del tifo calcistico, tra passioni e ironia con il volume “Mi saluta Cristiano Militello”.



