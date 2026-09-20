Massafra, nasce Trame d’Arte: ecco la nuova associazione

di Angelo Nasuto

Inizia, ufficialmente, il percorso di questa nuova aggregazione di promozione sociale, fondata dalla volontà della Presidente Rosa Cioffi, della Vicepresidente Ileana Pirillo e della Segretaria/Tesoriere Teresa Errico, insieme agli altri membri Giuseppe Surico, Anna Maria Vinci, Marisol Enriquez Delgado e Cosima Panaro

Nasce a Massafra “Trame d’Arte”: cultura, sociale e territorio al centro di un nuovo progetto comunitario. Inizia, ufficialmente, il percorso di questa nuova associazione di promozione sociale, fondata dalla volontà della Presidente Rosa Cioffi, della Vicepresidente Ileana Pirillo e della Segretaria/Tesoriere Teresa Errico, insieme agli altri membri Giuseppe Surico, Anna Maria Vinci, Marisol Enriquez Delgado e Cosima Panaro.

L’obbiettivo di “Trame d’Arte APS” è nobile quanto importante: nella società dell’iper tecnologia e della esagerata digitalizzazione si vogliono intrecciare relazioni, idee e iniziative al servizio della collettività, promuovendo la crescita umana, culturale e sociale del territorio. Il sodalizio associativo si propone, dunque, di sviluppare un ampio ventaglio di attività finalizzate al benessere e al tempo libero dei cittadini, operando nei seguenti ambiti, qui indicati e riassunti: in primis promozione sociale e culturale con organizzazione di eventi, laboratori artistici e iniziative di aggregazione per valorizzare l’identità e la creatività locale. Poi attività educativo-formative e ludico-ricreative, con progetti rivolti a diverse fasce d’età, per incentivare l’apprendimento continuo, l’inclusione e la socialità.

L’associazione opererà anche nell’ambito dello sport dilettantistico e del turismo locale, tramite la valorizzazione degli stili di vita sani e delle risorse del territorio, attraverso esperienze di turismo esperienziale e sportivo. Ci sarà spazio per una proficua collaborazione con il territorio, grazie alla presenza attiva e sinergica costante con le strutture pubbliche e private locali, per rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità: “Vogliamo che Trame d’Arte – dichiarano le fondatrici – sia uno spazio aperto a tutti, un punto di riferimento dove condividere passioni, progetti e valore per il nostro territorio”.

A questa dichiarazione all’unisono fanno eco le parole della Presidente, che ha affermato: “l’associazione è nata da un mio desiderio accorato di creare cultura e bellezza, in una città già molto ricca di questo tipo di iniziative. E spero che il nostro contributo sia già di grande richiamo per la Tebaide”. Tutte le informazioni sulle prime iniziative e sulle modalità di tesseramento saranno rese note sui canali social ufficiali dell’associazione.