Massafra, nuovi sgomberi nel borgo antico

di Angelo Nasuto

L’ ordinanza riguarda tre alloggi tra via La Terra, piazza Garibaldi e il duomo di p.zza Pio XI

Massafra ancora oggetto di ordinanze di sgombero su diversi alloggi controllati. Mai come in queste ultime settimane, ma ancor di più ora dopo il rimpasto di Giunta e la ripartenza dell’attività politico amministrativa, la compagine governativa guidata dalla sindaca Giancarla Zaccaro sta procedendo con azioni di controllo e monitoraggio nel centro storico. Obiettivo principale è quello di scovare appartamenti o comunque case con condizioni igienico sanitarie precarie ed un sovraffollamento di cittadini immigrati, costretti a vivere in 8/10 persone sotto lo stesso tetto.

Oggi stesso dopo i suddetti controlli la sindaca ha emesso un ordinanza di sgombero riguardo tre alloggi situati intorno alle vie del borgo antico, tra via La Terra, piazza Garibaldi e il duomo di p.zza Pio XI. Ciò che colpisce dell’ordinanza non è solo l’obbligo di lasciare l’immobile per gli occupanti, ma anche l’imposizione per i proprietari di riportare tra le mura un certo decoro, con accurata pulizia e completa sanificazione. Ed è anche citato nelle carte il dovere di eliminare la massa di rifiuti, concentrati in queste case.

Questo fa comprendere come il problema non coinvolge solo gli extracomunitari, pakistani, afghani e pure africani con il loro modo di condurre la propria quotidianeità: infatti i proprietari di questa case prese in affitto sono massafresi. I quali, tranquillamente senza remore, accettano questo modus vivendi di questa povera gente, che comunque a fine mese paga loro la quota di affitto. Dunque di tale situazione sono anche responsabili gli stessi massafresi, ma occorre precisare che si tratta di una minoranza. Infatti diverse sono state le segnalazione dei cittadini locali di queste situazioni di degrado, che portano all’intervento degli agenti di polizia Locale, guidati dal Comandante Mirko Tagliente.

L’attività in essere è stata sollecitata dall’amministrazione, con il primo cittadino schierata in prima linea su questa azione politica: dalla Zaccaro è arrivato anche l’ordine di intensificare i controlli, in accordo con il neo assessore Michele Bommino, il quale possiede tra le deleghe, oltre a Spettacolo, Turismo, Sport, anche Polizia Locale e Sicurezza. Evidentemente la questione sicurezza e decoro nel centro storico è molto sentita in città e si sta procedendo in questa direzione.

Per la Tebaide in questo periodo estivo sarebbe più giusto occuparsi di Turismo e Spettacolo, dove le cose non vanno proprio a gonfie vele, e qui le critiche dell’opposizione trovano più agio. Ma se in primis non si pensa a sicurezza e decoro, tutto il resto come lo si può costruire? Quindi bene e avanti cosi, con buona pace dei critici a priori che stavolta non possono proprio controbattere nulla.



