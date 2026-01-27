Massafra, sequestrati 5 kg di droga

I Carabinieri hanno fermato un uomo a bordo di un auto che trasportava diversi panetti di hashish

Sequestrati 5 kg di droga. L’operazione è avvenuta, grazie alla Polizia, nel tardo pomeriggio del 26 gennaio a Massafra.

I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno arresto di un 34enne della provincia di Taranto, che trasportava i panetti di hashish a bordo della sua auto. Il ragazzo è stato fermato mentre era in viaggio. Durante l’accurata perquisizione personale e veicolare, la droga è stata rinvenuta suddivisa in diversi panetti. Secondo una stima prudenziale, il quantitativo di droga sequestrato avrebbe potuto fruttare oltre 70 mila euro, se immesso sulle piazze di spaccio locali.