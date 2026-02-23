Massafra si emoziona con la Madonna della Scala

di Angelo Nasuto

La città ha celebrato in stretta preghiera per l’inizio ufficiale dell’Anno Giubilare nel 250° anniversario del suo Patrocinio

Pochi giorni fa la città di Massafra ha vissuto il giorno dedicato alla sua santa patrona, la Madonna della Scala, che la città ha celebrato in stretta preghiera per l’inizio ufficiale dell’Anno Giubilare nel 250° anniversario del suo Patrocinio. Un momento di profonda comunione, tenutosi nel Duomo con la celebrazione della santa messa che ha segnato l’inizio di un cammino spirituale unico per tutti i cittadini della Tebaide. Oltre al momento solenne di preghiera di un’intera comunità si è stretto anche il vescovo della diocesi di Castellaneta, Mons. Sabino Iannuzzi, che segnato il prestigioso traguardo storico del 250° anniversario del patrocinio (1776-2026), un momento di profonda devozione che coinvolgerà fedeli e pellegrini in un percorso di riflessione spirituale.

Proprio per festeggiare questa ricorrenza speciale, che cade nel 2026, sarà particolarmente ricco il programma di festeggiamenti per la prossima e tradizionale festa patronale, come consuetudine da tenere ai primi di maggio. L’evento sarà patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune di Massafra e dall’Unione dei Comuni “Terre delle Gravine” e si svolgerà dal 30 aprile al 10 maggio, con un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e di intrattenimento, coordinati dalla Deputazione Feste Patronali. La guida religiosa è di don Giuseppe Ciaurro, arciprete di Massafra e parroco di San Lorenzo Martire, e di don Antonino Pensabene, rettore del santuario diocesano Madonna della Scala, mentre quella civile è del presidente delegato della Deputazione, Antonello Piccolo.

Il calendario si aprirà giovedì 30 aprile alle 20 al santuario Madonna della Scala, con l’oratorio concertistico “Omaggio a te Maria”, interpretato dal Francesco Greco ensemble. Il 1° maggio, la giornata si apre con una banda itinerante al mattino, per proseguire alle 21,00 in piazza Garibaldi con il concerto del cantautore Marco Ligabue. Sabato 2 maggio alle 21,00, in piazza Garibaldi, si terrà lo spettacolo musicale e cabarettistico “I Gemelli di Guidonia Show” presentato dalla Dolphin Jazz Orchestra. La giornata di domenica 3 maggio sarà il momento clou della festa. Tutta la giornata sarà all’insegna della musica e della devozione con la Grande Banda del Cilento di Agropoli (Sa), mentre alle 11,00 si svolgerà la cerimonia della consegna delle chiavi della Città alla Madonna, seguita dalla processione accompagnata dalla banda di Massafra. La sera si terrà la tradizionale processione di gala, con la Banda Città di Triggiano. Un momento speciale sarà il lancio del pallone aerostatico devozionale, che si svolgerà durante il passaggio della processione in piazza Vittorio Emanuele. La festa proseguirà anche nel weekend successivo con lo spettacolo di musica popolare dei Terraross ed una manifestazione turistico-sportiva e devozionale promossa dalla Nuova Podistica Massafra.