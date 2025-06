Massafra, una giornata di sport nel ricordo di Julisa al Liceo De Ruggieri

di Angelo Nasuto

Gli studenti e i docenti hanno dedicato la manifestazione, che rientra nelle celebrazioni per i cinquant’anni dell’istituto, alla giovane ragazza scomparsa qualche settimana fa

Una giornata di celebrazioni in nome dello sport, nel ricordo di Julisa. Venerdì 30 maggio il liceo “De Ruggieri” ha tenuto per l’intera mattinata un’iniziativa all’insegna dello sport praticato a livello giovanile, per dare lustro alla ricorrenza dei cinquant’anni dell’istituto massafrese, distintosi da sempre per la promozione della pratica sportiva.

È stato dunque un giorno speciale, per proseguire la ricorrenza del cinquantennale del De Ruggieri, con le tradizioni sportive dell’ istituto. Alcune classi si sono radunate per l’iniziativa nella palestra della scuola, gremita sugli spalti, dominati da uno striscione dedicato con affetto a Julisa Bhozani, la studentessa protagonista sfortunata dell’evento tragico di qualche settimana fa, di cui lunedì prossimo ricorre il trigesimo. La giovane studentessa si dedicava ad una pratica motoria e artistica, sicuramente piena di energia: la danza. E con una esibizione coreutica il Liceo ha voluto ricordare la cara compagna, nella prospettiva che il talento e la passione sono ragione di vita, quella vita che va affermata sempre.

Ancora, in ricordo della studentessa, è stato organizzato un torneo di pallavolo, denominato “Torneo Julisa”, in cui gli studenti partecipanti si sono contesi la vittoria punto su punto in uno spirito di sana competizione. Il torneo è stato promosso dai compagni di classe di Julisa e accolto dalla Dirigente scolastica, con l’impegno di istituzionalizzarlo e ripeterlo negli anni a venire.

A collaborare fattivamente per la riuscita del torneo, è stato impiegato tutto il corpo docente di insegnati di scienze motorie, con la prof.ssa Rosanna Locorotondo che ha presentato l’evento.

Da evidenziare tra loro il prof. Nicola Taddei il quale in quest’anno scolastico raggiunge i trent’otto anni di servizio nell’istituto, coprendo, dunque, quasi un intero quarantennio di attività educativa a Massafra. Al prof. Taddei è stato dedicato un lungo e sentito plauso dagli studenti, mentre la Dirigente scolastica ha rivolto un encomio speciale al docente, per l’impegno, la dedizione e la passione profusi nel suo lavoro a contatto con diverse generazioni.

Al termine della finale del torneo, un gruppo di studentesse, sotto la guida della maestra Melania Gamarro della scuola di danza “Il Balletto Jonico”, ha eseguito la coreografia dal titolo “Squilibri”: qui sono state le allieve stesse a coreografare il pezzo, reso speciale proprio dal fatto che si trattasse di una loro creazione con l’impronta della cara studentessa venuta a mancare. Infine, gli studenti della classe 1M, hanno invitato i presenti ad osservare un minuto di silenzio e di preghiera per Julisa, avvenuto in un’ atmosfera commossa e raccolta.

A sottolineare lo sport come pratica molto diffusa tra studenti e studentesse del De Ruggieri, ci sono i vari successi sportivi di molti di loro, raggiunti nel corso dell’ anno scolastico nell’ambito dei giochi studenteschi di atletica leggera, tra cui gli ottimi piazzamenti a livello provinciale di Marco Semeraro (3^P), terzo nel salto in lungo, Marco Nardelli (3^P), terzo nel lancio del peso, Pier Giuseppe Fino (4^B), secondo nei 1000m, Giovanni Scognamiglio, secondo nel salto in alto e Federico Giannotta, terzo nel salto in lungo. Ed ancora il trionfo nel lancio del peso di Esmeralda Resta (4^R), prima nella categoria allieve a livello regionale.

Inoltre, il Liceo si è distinto anche a livello nazionale, disputando le gare nel gioco degli scacchi, annoverata tra le pratiche sportive più rilevanti per l’ impegno cognitivo e il talento tattico. Adottando pienamente la massima latina del “Mens sana in corpore sano”, il Liceo conferma il valore educativo dello sport e delle attività motorie quale riferimento decisivo per la crescita equilibrata e sana dei suoi studenti e come antidoto ai disagi giovanili che caratterizzano questa epoca.