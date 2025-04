Medimex 2025: parte oggi la prevendita per i concerti dei Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent

I concerti si svolgeranno nella consueta location della Rotonda del Lungomare di Taranto

A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 23 aprile sono in prevendita, nei circuiti Vivaticket e TicktOne, i biglietti per i concerti di Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent in programma al Medimex 2025, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, che si svolgerà dal 17 al 21 giugno a Taranto.

Nel corso della prossima edizione del Medimex si svolgeranno due serate di concerti nella consueta Rotonda del Lungomare di Taranto: venerdì 20 giugno Primal Scream e St. Vincent, biglietto euro 25,00 più diritti di prevendita e sabato 21 giugno Massive Attack, biglietto euro 30,00 più diritti di prevendita. Resta in vendita anche l’abbonamento alle due serate al costo di euro 40,00 più diritti di prevendita.

Medimex è un progetto Puglia Culture realizzato nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 I Asse VI Azione 6.8 nell’ambito dell’accordo tra Puglia Culture e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Media Partner Rai Radio, Rai Radio 1, Rai Radio 2.