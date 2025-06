Medimex 2025: a Taranto attesi 26 live tra grandi nomi e nuovi talenti

Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent guidano il cartellone della manifestazione pugliese dal 17 al 21 giugno. Spazio anche ai suoni del Mediterraneo con il progetto speciale curato da Diodato

Cinque giorni di grande musica a Taranto con il Medimex 2025, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture. L’evento, che si svolgerà dal 17 al 21 giugno, presenta un cartellone ricchissimo con 26 esibizioni live che spaziano dai grandi nomi internazionali alle promesse della scena pugliese e nazionale.

Il programma prevede due serate di punta sulla Rotonda del Lungomare: venerdì 20 giugno si esibiranno i Primal Scream e St. Vincent, preceduti dai pugliesi Comrad, mentre sabato 21 sarà la volta dei Massive Attack, con opening act affidato al progetto Kyoto. A seguire, allo Spazioporto, i DJ set di due icone della musica britannica: Don Letts e Dave Rowntree. Un capitolo importante della manifestazione è “Le Strade del Mediterraneo”, progetto speciale curato da Antonio Diodato che porta nella corte del Castello Aragonese tre voci femminili d’eccezione: La Niña, Bab L’Bluz e Magalí Datzira, per tre concerti al tramonto già sold out dal 18 al 20 giugno.

Lo Spazioporto ospiterà inoltre due serate di showcase dedicate ai talenti emergenti. Il 18 giugno sarà la volta dell’indie pop rock con artisti come Scuro, Cheema, Music Unite, TI, GIIN, Partinico Rose e Alex Cole. La serata del 19 giugno sarà invece dedicata al jazz e alla world music, con esibizioni di Natalia Abbascià, Ra di spina, Alessandro Campobasso Endless Trio, Gaia Mobilij, AVA Trio e Joe Allotta.

In collaborazione con I-Jazz, nell’ambito del progetto Nuova Generazione Jazz, si esibiranno anche il duo Simoni:Teolis, Federico Nuti InFormal Setting e Marco Centasso UM/WELT, portando sul palco le loro innovative interpretazioni del jazz contemporaneo.

I biglietti per i concerti principali sono disponibili sui circuiti Vivaticket e TicketOne, mentre tutte le informazioni dettagliate sul programma sono consultabili sul sito www.medimex.it. L’evento, realizzato con il sostegno della SIAE e il supporto di Rai Radio come media partner, si conferma come uno degli appuntamenti musicali più importanti del Sud Italia.