“Mediterranean Game Pass”, lanciata l’app di sconti per commercianti e visitatori 

Un unico strumento, pensato per rendere accessibile l’intera città a chi la vivrà durante i Giochi

Riportiamo la nota per intero



È online, all’indirizzo pass.ta2026.com, il “Mediterranean Game Pass”: il pass digitale ideato dall’area Marketing e Comunicazione del Comitato Organizzatore per accompagnare cittadini e visitatori a Taranto e provincia durante il periodo dei Giochi del Mediterraneo. Gratuito, interamente digitale e sempre disponibile sullo smartphone, il pass consente di attivare sconti e agevolazioni presso gli esercenti convenzionati della città: ristoranti, bar, negozi, stabilimenti balneari, luoghi della cultura e molto altro. Un unico strumento, pensato per rendere accessibile l’intera città a chi la vivrà durante i Giochi.

Come funziona, in pochi passaggi:



Iscrizione in pochi secondi: accesso all’app, registrazione con nome, città e lingua, conferma via e-mail. •

Scoperta delle offerte in tempo reale, suddivise in 8 categorie, con mappa satellitare dei partner e filtri “attive adesso” e “vicino a te”.

Pass personale con QR code, salvabile sulla schermata home e apribile con un solo tocco.

In negozio: si sceglie l’offerta, si mostra il QR code all’esercente e lo sconto viene applicato immediatamente.



Un’opportunità anche per i commercianti

Il Mediterranean Game Pass è pensato anche come strumento a servizio delle attività economiche del territorio. Gli esercenti possono aderire all’iniziativa in modo semplice, inserendo offerte e scontistiche o, nel caso della ristorazione, creando menù e piatti dedicati. Entrando a far parte del circuito convenzionato, le attività ottengono inoltre una vetrina di grande visibilità, raggiungendo migliaia di visitatori attesi per i Giochi. L’app rappresenta infine un valido strumento di monitoraggio per l’area Marketing del Comitato,

che potrà raccogliere dati e misurare l’impatto dell’iniziativa: ogni sconto attivato viene infatti verificato e conteggiato tramite QR code.



La Direzione Marketing e Comunicazione ha sottolineato che quanto realizzato – frutto anche del prezioso lavoro del reparto Technology, che ha sviluppato l’app – rappresenta un’esperienza autentica e coinvolgente per i visitatori e, allo stesso tempo, un segnale concreto e sentito per i commercianti locali, che possono così sentirsi parte viva e attiva di questo grande evento, un’occasione preziosa e irripetibile per la città di Taranto e tutta la sua provincia.