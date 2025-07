Meno di 400 giorni ai Giochi del Mediterraneo. Ferrarese: “Cantieri in linea coi tempi”

di Emanuela Perrone

Il countdown è ufficialmente iniziato: mancano meno di 400 giorni all’apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026 e in Puglia cresce l’attesa per un evento che si preannuncia memorabile. A Taranto, la macchina organizzativa è in piena attività, con cantieri aperti e lavori in corso ininterrottamente.

A confermare il buon andamento dei preparativi è Massimo Ferrarese, Commissario Straordinario, che segue da vicino ogni fase dei preparativi e aggiorna costantemente sull’avanzamento delle opere.

“Stiamo lavorando ininterrottamente su tutti i fronti. – ha dichiarato – Oltre ai grandi lavori nella città di Taranto, capitale dei Giochi, i cantieri sono attivi in 20 comuni pugliesi, per realizzare opere e impianti sportivi di grande importanza”.

Il focus principale resta sulla città dei due mari, cuore pulsante dell’evento. Tra gli interventi di maggiore rilievo, spicca la riqualificazione dello Stadio Iacovone e la realizzazione del nuovo Stadio del Nuoto, che sorgerà nei pressi della storica Torre d’Ayala, in viale Virgilio.

Non meno significativo è il progetto che riguarda il Centro Sportivo “Magna Grecia”, la cui riqualificazione è già stata avviata. L’intervento, prevede la costruzione di 8 campi da tennis, club house, servizi e tribune per 1500 spettatori.

La consegna dell’opera è prevista per marzo 2026. “Si tratta – sottolinea Ferrarese – di una tappa strategica nel piano infrastrutturale dei Giochi del Mediterraneo e di un’importante riqualificazione di un’area urbana in forte stato di abbandono da anni.”

Il Commissario ha confermato che il cronoprogramma è pienamente rispettato: “Siamo in linea con i tempi. Parallelamente alla realizzazione degli impianti, siamo fortemente impegnati nell’organizzazione dell’intero evento.”

L’obiettivo è chiaro: centrare il traguardo e consegnare ai cittadini e agli atleti un evento internazionale all’altezza delle aspettative.

I Giochi del Mediterraneo rappresentano non solo un appuntamento sportivo di primo piano, ma anche una grande opportunità di rilancio per il territorio. Taranto e la Puglia si preparano, dunque, a vivere una stagione straordinaria di sport, sviluppo e visibilità internazionale.