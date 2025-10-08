Mercato di via Orsini, avviati i lavori di rigenerazione urbana

Il progetto prevede una serie di interventi chiave, tra cui il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi, la piantumazione di nuovi alberi, il ripristino delle strutture danneggiate, la realizzazione di 143 stalli di parcheggio, con coperture ecologiche, nuovi arredi urbani e superamento delle barriere architettoniche

Il Comune di Taranto ha ufficialmente avviato i lavori per la rigenerazione urbana dell’area mercatale di via Orsini al quartiere Tamburi, lavori finanziati dal Cis, Contratto Istituzionale di Sviluppo e dal Fondo Sviluppo e Coesione.

Il progetto prevede una serie di interventi chiave, tra cui il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi, la piantumazione di nuovi alberi, il ripristino delle strutture danneggiate, la realizzazione di 143 stalli di parcheggio, con coperture ecologiche, nuovi arredi urbani e superamento delle barriere architettoniche .

“Con l’avvio di questi lavori, siamo felici di dare finalmente il via a un progetto che segnerà una svolta significativa per il quartiere Tamburi e l’intera città”- asserisce l’assessore ai Lavori Pubblici Lucio Lonoce.

“Il risanamento e la rigenerazione di quest’area mercatale non solo miglioreranno la vivibilità quotidiana per i residenti, ma contribuiranno anche a ridare decoro a una zona fondamentale per la nostra comunità. Il nostro impegno è volto a costruire una Taranto più moderna, inclusiva e sostenibile per tutti.”